RFI colporte les Intimidations et menaces de Thierry Moungalla

RFI, la si « chère » et bien-aimée RFI, qui avait été très discrète sur la présence du vieil empereur corrupteur et corrompu dans l’enquête des Pandora Papers, vient de faire ses choux gras des derniers aboiements de Thierry Moungalla.

Par la mauvaise foi institutionnelle du ministre de la Communication, les autorités congolaises ont donc réfuté, catégoriquement, les accusations de possession de sociétés et de comptes offshore à l’encontre de son maître l’empereur-usurpateur : « Le gouvernement de la République du Congo dément avec la plus extrême fermeté toute implication du président de la République. Et compte tenu de la gravité des accusations qui sont ici portés, le président de la République se réserve le droit d’engager toute action judiciaire ou toute poursuite pour diffamation pour tous les médias ou toutes les personnes qui reprendrait (sic) ces accusations sans en apporter quelque preuve que ce soit. »

La radio internationale qui durant des décennies a accompagné, par son silence, la déraison et les crimes de ce pouvoir, néanmoins a osé demander l’avis de la société civile congolaise : « À l’opposé, l’organisation de la société civile Sassoufit se réjouit de cette enquête, car, selon elle, c’est la première fois que le nom de Denis Sassou N’Guesso apparaît directement lié à une société de ce type ».

Cependant, personne n’est dupe ! Aucun avocat, même grassement payé (rappelons les propos du ministre français de la justice alors qu’il n’était qu’Avocat : « Pour Sassou-Nguesso, un million d’euros ce n’est rien ! ») ne voudra se couvrir de ridicule en poursuivant quiconque aura fait état du Rapport des Pandora Papers ! Les menaces du Doberman de service ne sont pas à destination des quelques journaux français, qui ont repris les accusations (prouvées) dont son maître a fait l’objet à l’étranger : elles sont destinées aux rares journalistes, au Congo, qui peinent à survivre même en liberté ! Ceux qui oseront les reproduire seront alors immédiatement jetés au cachot.

C’est bien triste qu’une radio internationale telle que RFI se soumette aux ordres (même avec une faute d’orthographe) du Français Thierry Moungalla en reprenant les menaces qu’il profère en direction de la population. Ainsi, le pouvoir congolais et sa Gestapo sont bien assurés de la bonne retransmission de leurs instructions !

Nous attendons avec impatience la prochaine condamnation de l’aboyeur officiel après la diffusion de l’émission CASH INVESTIGATION d’Elise Lucet, demain jeudi 7 octobre à 21h, heure de Paris. En cas de coupure générale de l’électricité, sur tout le territoire congolais à ce moment-là, la production aurait prévu de faire dérouler un bandeau pendant la diffusion, qui la signalerait alors aux millions de téléspectateurs qui la suivraient en France !

Du ridicule qui s’ajoutera encore plus aux scandales liés à Monsieur Strauss Kahn et surtout à ses incroyables manœuvres en faveur de Sassou Nguesso lorsqu’il était le patron de l’Institution internationale.

La Rédaction

Diffusé le 06 octobre 2021, par www.congo-liberty.com