Lucien Ebata,le trader préféré de Sassou-Nguesso en garde à vue à Nanterre et Willy Etoka dans le collimateur de la police française

Le négociant pétrolier Lucien Ebata a été appréhendé dans la matinée du 6 octobre à l’aéroport du Bourget en possession d’une importante somme d’argent en liquide, 600.000 euros selon nos sources. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade financière à Nanterre.

Très actif dans le secteur pétrolier via sa société de trading Orion Oil, Lucien Ebata est un acteur central du pétrole congolais. Depuis le début des années 2010, il a notamment obtenu plusieurs contrats avec la Congolaise de raffinage (CORAF) ; la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) mais aussi avec les compagnies suisses Vitol et Glencore. Fidèle d’entre les fidèles du chef de l’Etat congolais, il avait pris la tête de la déclinaison africaine de Forbes en 2012 qui, sous sa houlette, enchaîna les couvertures flatteuses sur le président congolais.

Son nom et celui de sa société apparaissent dans l’enquête d’Elise Lucet pour Cash Investigation. Des paiements de plus d’un million d’euros en faveur de la société de Dominique Strauss Kahn. Des ordinateurs et des smartphones sont entre les mains des enquêteurs qui perceront ainsi les secrets du Trésorier occulte de Denis Sassou Nguesso.

Willy Etoka, un autre trader proche du tyran congolais serait également dans le collimateur et sous surveillance des services de la police judiciaire de Paris.

Pendant que Lucien Ebata était transféré à la Brigade de Nanterre qui enquête déjà pour les Biens Mal Acquis, Arlette Soudan Nonault s’égosillait à l’Hôtel de Ville de Paris, à côté d’Anne Hidalgo : « Donnez de l’argent au Congo ! Donnez de l’argent au Congo ! » dans le cadre d’une énième conférence pour la protection du Bassin du Congo ! Sa famille, le Clan des Nguesso écocideurs ont donné les forêts aux Malaisiens et Chinois. Les poissons au large des côtes du Congo se retrouvent en farine dans une usine secrète et les Nguesso veulent toujours de l’argent !

Nul doute que l’arrestation de Monsieur Ebata fera couler beaucoup d’encre mais déclenchera sans aucun doute les foudres de l’Empereur des Voleurs. Rappelez-vous l’affaire Ndenguet ! Le président Macron sera tiré de son lit cette nuit par le chantage à la libération de l’oyocrate !

La Rédaction

Diffusé le 06 octobre 2021, par www.congo-liberty.com