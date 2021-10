Le Congo après Sassou 2/6 Le PCT est-il capable de respecter ‘’l’ordre constitutionnel’’, qu’il a lui-même instauré? Ce parti peut-il utiliser Sassou pour préparer l’après-Sassou?

Peut-on parler de l’après-Sassou sans évoquer l’alternance au sommet de l’Etat ? Et peut-on parler d’alternance à la tête du Congo sans penser à la violence inouïe qui accompagne généralement et inévitablement ce processus ?

J’ai, à plusieurs occasions, souligné la violence qui nous caractérise comme peuple, dans notre action sociopolitique. La preuve est condensée dans le sombre tableau ci-dessous :

Fulbert Youlou: premier président du Congo, 1960-1963. Destitué en août 1963. Mort en exil à Madrid en 1972.

Alphonse Massambat-Débat, 1963-1968, déposé en juillet 1968, exilé dans son fief de Boko.

Assassiné en mars 1977 dans la foulée de l’assassinat de Marien Ngouabi.

Marien Ngouabi, 1968-1977. Assassiné en plein exercice du pouvoir en mars 1977.

Joachim Yhombi Opango, 1977-1979, déposé par le mouvement du 5 février 1979 (un putsch à l’intérieur du PCT), emprisonné pendant 11 ans. Mort en exil en 2020.

Denis Sassou Nguesso, 1979-1992, battu aux élections libres et démocratiques initiées par la Conférence Nationale Souveraine de 1991. Il quitte pacifiquement le pouvoir à l’occasion de l’unique alternance pacifique au Congo à ce jour, et au cours de laquelle aucun Congolais ne meurt.

Pascal Lissouba, 1992-1997, a quitté le pouvoir en octobre 1997 suite à un putsch sanglant déclenché le 5 juin 1997 et ayant coûté la vie à des milliers des Congolais. Mort en exil à Perpignan en août 2020.

Denis Sassou Nguesso, 1997 à ce jour. Quand et comment quittera-t-il le pouvoir cette fois-ci ? La question est ouverte mais ne tardera pas à trouver un dénouement.

Les mots-clés de ce tableau sont : déposé, assassiné, emprisonné, putsch, mort en exil. Quelle fin sera réservée à Sassou Nguesso ? Déposé, assassiné, mort en exil ou mort chez lui dans son propre lit ?

Il est triste de constater qu’aucun président du Congo, en exercice ou après, n’est mort de sa propre mort dans son propre pays. Ils sont tous, sans exception, soit morts en exil soit assassinés. Quelle conclusion peut-on tirer de ce qui précède ?

Les Constitutions sont à l’image des peuples qui les conçoivent

Donnez la pire des Constitutions à un peuple civilisé, il en fera un bijou, un monument séculaire et en tirera le meilleur. Donnez la meilleure des Constitutions à un peuple barbare, il en fera du papier hygiénique pour diarrhéiques politiques. Leurs politiciens en changeront autant qu’ils courront aux toilettes. Les USA ont la même constitution depuis 1776. Les Congolais sont à leur 15ème (?) acte fondamental en 61 ans, soit en moyenne un tous les 4 ans. Comment générer une stabilité politique dans ces conditions dantesques ?

Le respect du pseudo ordre constitutionnel par le PCT

Nous venons de voir que l’instabilité constitutionnelle est une caractéristique de la classe politique congolaise. Le règne de Sassou tirant à sa fin, les Congolais seront-ils capables d’un consensus sur la question de l’alternance pacifique ou seront-ils au contraire fidèles à leur nature impulsive et meurtrière en la matière ?

La constitution actuelle est parmi les pires qu’ait connues le Congo. C’est un costume taillé sur mesure pour couvrir très maladroitement les inquiétudes de Sassou. Plus grave encore, elle ouvre un vaste champ d’incertitude car, au sein même du PCT, elle est loin de garantir un transfert pacifique du pouvoir.

Je l’ai souligné plus haut, donnez la pire des Constitutions à un peuple civilisé, il en tirera le meilleur. Les Congolais sont-ils capables d’apprendre à respecter leur propre engagement ? La question se pose en priorité aux membres du PCT, parti au pouvoir. En l’état actuel des choses, ils savent bien qu’ils ne peuvent pas gagner une élection libre et démocratique. Sont-ils au moins capables de respecter le pseudo ordre constitutionnel rédigé par eux-mêmes et qu’ils imposent aux autres ? Cela reviendrait à dire qu’en cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat, Pierre Ngolo assurera l’intérim pendant 3 mois, durant lesquels il organisera les présidentielles auxquelles il ne pourra participer, selon les dispositions constitutionnelles actuelles.

La balle sera alors dans le camp du PCT qui désignera logiquement son secrétaire général, Pierre Moussa, comme candidat naturel à la candidature et donc à la présidence, puisque le PCT sera obligé de tricher. L’autre hypothèse est l’organisation des primaires ouvertes et à bulletins secrets. Mais les statuts et le règlement intérieur du parti prévoient-ils cette éventualité ? Si oui, quelles sont les chances qu’elles se passent sans violence interne et surtout sans achat de conscience à outrance ?

Pierre Moussa président ?

Comme dans la réflexion précédente, je voudrais rassurer mes détracteurs que je ne suis pas sympathisant et encore moins membre du PCT, parti dont je n’ai jamais partagé les valeurs cardinales, aux antipodes des miennes. C’est le rôle prépondérant que joue ce parti depuis 50 qui me pousse à initier ce genre de réflexion dans l’intérêt commun.

En cas de vacance de pouvoir, le respect du pseudo ordre constitutionnel aboutirait logiquement à l’élection de Pierre Moussa comme président. Mon souhait serait donc que ce dernier accède pacifiquement à la magistrature suprême, entame une refondation du PCT et assure un mandat unique de 5 ans sous le signe de la réconciliation, du retour à la démocratie par une transition consensuelle et de la relance économique par l’inclusion. Au bout de cette transition, de véritables élections, libres, démocratiques et transparentes pourraient être organisées comme en 1992, avec au préalable, l’élaboration d’un ‘’Pacte national de stabilité politique et de bonne gouvernance économique’’.

Utiliser Sassou pour préparer l’après-Sassou

Le PCT est souvent associé (à tort ou à raison) à un parti de tueurs qui n’hésitent pas à sacrifier leurs propres membres dans la conquête et surtout la conservation du pouvoir. En évoquant la possible candidature de Pierre Moussa, je ne donne à aucun apparatchik du PCT la licence de l’éliminer. Bien au contraire, je souhaite que la succession de Sassou soit une occasion inespérée de se débarrasser de cette image macabre d’un parti qui, comme Cronos de la mythologie grecque, mange ses propres enfants. Une occasion de faire entrer enfin notre pays dans la modernité et le concert des nations civilisées.

Le PCT serait donc bien inspiré d’associer Sassou à cette mutation cardinale qui l’attend. Ce serait aussi une façon de surprendre positivement un peuple abusé pendant 5 décennies. Une façon noble de sortir de l’impasse actuelle.

Que ces quelques extraits de la célèbre fable de Jean de La Fontaine servent aux membres du PCT, et surtout à Sassou, de source d’inspiration pour faire de leur parti une terre fertile au service, non pas d’une famille ou d’un clan, mais de toute une nation. Un parti, source de prospérité qui, comme dans la fable, est basée sur le travail de tous et non sur le vol de quelques-uns.

“Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.

Gardez-vous, leur dit-il de vendre l’héritage

Que nous ont laissé nos parents.

Un trésor est caché dedans…

………………………………

Le père mort, les fils vous retournent le champ

Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an

il en rapporta davantage.

D’argent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer avant sa mort

Que le travail est un trésor.”

Jean de La Fontaine

Le Congo est un patrimoine commun. Chaque fille, et chaque fils du pays a le droit et le devoir de dire son mot sur le destin de la nation en construction sans être menacé dans son intégrité physique et morale.

Pascal MALANDA

LE CONGO ÉTERNEL

Diffusé par www.congo-liberty.com