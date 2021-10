Nouveau Sommet Afrique – France : J’y étais !

Laurent DZABA

Laurent DZABA

Le 21e siècle commence à tenir ses promesses. On y établit des évidences apparemment ordinaires mais dont la pertinence sonne fort « Continent jeune, dirigé par des vieux, avec des bilans extrêmement pâles ».

Pour qui sait interpréter, entendre par là que les anachronismes baroques sont bons pour la retraite, difficile de le contredire. Il est grand temps en effet d’en finir avec la poignée de mains sur le perron de l’Elysée pour se sentir Président.

Pour autant, ne nous trompons pas sur les causes de cette évolution. Ce moment qui a pu éclore grâce au Président Emmanuel Macron, est l’aboutissement de nos luttes qui datent de longtemps.

Qui l’eût cru, la France humble, ouverte et disponible pour imaginer avec l’Afrique un nouveau demain ?

La recette a été un sommet non pas avec les présidents devenus souvent un problème dans leur incapacité de promouvoir résolument la démocratie, la liberté d’expression et autres droits qui signalent la santé de ladite démocratie. Beaucoup de palais ont la gueule en point d’interrogation en Afrique pendant que leurs occupants cherchent à comprendre qu’est ce qui mute !

Des sommets entre la France et l’Afrique qui ont accouché des souris, on en a vu au cours de l’histoire. Mais le Nouveau Sommet Afrique – France de Montpellier a été une rencontre du réalisme, avec des africains libres de porter la parole forte et sincère, face au Président Français Emmanuel Macron, fortement bousculé.

Qui eût cru que la France puisse concentrer l’essentiel de son partenariat avec l’Afrique en faveur des jeunes talents, pépites et autres compétences qui peuvent être exploités en Afrique, et à accompagner la jeunesse africaine vers l’emploi à travers une diplomatie économique et une coopération universitaire ?

Qui eût cru que le Président Français aurait décidé du changement de nom et de politique de l’Agence Française de Développement, temple de l’aide publique au développement, un concept qui revêt aux yeux de nombreux Africains, des relents colonialistes ou d’infantilisation ?

Qui eût cru que la France puisse décider d’ériger des Maisons des mondes africains et des diasporas qui devraient être des lieux par excellence de création, d’expérimentation et de transmission des savoirs ?

Qui eût cru que le Président Français Emmanuel Macron puisse aborder devant la société civile, les intellectuels et la jeunesse africaine, des sujets épineux comme la restitution du patrimoine africain, la restitution et la circulation des objets d’art africains, les accords de défense et de sécurité liant la France et certains pays africains, les interventions militaires, le franc CFA, les mémoires de l’esclavage et du colonialisme ….

Contrairement à une opinion assez rependue en Afrique, la naïveté ce n’est pas croire au changement de paradigme initié par un Etat partenaire privilégié de l’Afrique; la naïveté c’est plutôt la malléabilité à succomber aux sirènes intempestives de ceux qui veulent livrer l’Afrique à certains conquérants peu recommandables dont les insuffisances en matière de démocratie et de droits de l’homme sont légions, et qui souhaiteraient en réalité reproduire les méthodes et procédés qui ont fait tant de mal à l’Afrique et à ses populations.

Il est temps de donner un coup de pied de l’âne à cette offensive agressive et délibérée des égéries de la Françafrique qui se sentent victimes de la nouvelle politique de la France en Afrique initiée depuis l’arrivée du Président Emmanuel Macron au Palais de l’Elysée. Ces Cassandre du néo-panafricanisme opportuniste, blotties derrière une jeunesse agissante en quête légitime de nouvelles doctrines, doivent être combattus.

Conscients que certains épisodes des relations entre la France et l’Afrique ont été chaotiques à bien des points de vue, il serait hasardeux de rayer d’un trait une histoire séculaire qui a souvent permis aux Africains de tirer leur épingle du jeu. Jeter le bébé avec l’eau du bain, c’est se lancer à corps perdu et de façon moutonnière sur des sentiers lugubres et sans lendemains. Parce que l’on ne joue pas avec la vie d’un continent et de sa population, notre devoir est donc de perpétuer ce qui a été positif et faire preuve d’ingéniosité pour écrire les nouvelles pages de notre Histoire commune.

Si la France doit assumer son Africanité comme l’a affirmé le Président Emmanuel Macron, l’Afrique devrait aussi assumer sa Francité.

Il nous revient donc de porter le flambeau de cette destruction constructive qui a pour noble objectif de contribuer à la prospérité de nos pays qui ne cessent d’être innovateurs en matière de corruption et d’impunité, et aussi d’apporter le bien-être à des populations africaines qui ont abandonné depuis longtemps tous leurs rêves.

En ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que la flamme de l’espoir allumée à Montpellier ne s’éteigne jamais.

Laurent DZABA

Président du Mouvement Panafricain et Citoyen

Email : ldzaba@gmail.com