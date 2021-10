SOMMET AFRIQUE FRANCE : UNE NOUVELLE DUPERIE DE LA FRANÇAFRIQUE AUX AFRICAINS NAÏFS !

La rencontre entre l’élite africaine triée arbitrairement et le président Français trahit toutes ces insuffisances.

Il s’agit bien d’intellectuels africains nous ne sous-estimons par leur niveau d’instruction, leurs titres académiques, les travaux de recherches pour certains, malheureusement, ils ont accepté de jouer la comédie lors de cette piteuse rencontre.

Des treize (13) mesures proposées par Achille MBEMBE et son équipe, rien de significatif en mesure de changer radicalement le destin, ce catalogue semble sans envergure, n’emportera pas l’adhésion des personnes dignes de foi et soucieuses du devenir de l’Afrique francophone orpheline du progrès et du développement.

A travers ces quelques notes, nous allons vous exposer quelques indices qui ont motivé la Françafrique à initier cette messe.

A quelques sept mois de la présidentielle en France, Macron lorgne en direction d’électeurs d’origine africaine d’une part.

D’autre part l’irruption des réseaux sociaux dont l’écho focalise une mauvaise presse grandissante, envahissante contre la Françafrique au sein de l’opinion africaine sur le continent et de la diaspora comme vecteur d’inquiétudes réelles ou supposées, en rapport avec la survie de cet établissement mafieux Françafricain aux bords de la Seine, de surcroît dans les capitales africaines dont les régimes sont vassaux.

La multiplication des investissements chinois en Afrique, l’entrée du loup Russe sur la scène africaine en Centrafrique, présentement au Mali, entame l’humeur de la classe politique et économique française dans l’incertitude des lendemains.

A regarder de prêt, le sommet de Montpellier fut un énorme écran de fumée, une vaste mise en scène élyséenne, qui à jeter la poudre aux yeux de naïfs participants africains.

L’expression consacrée est qu’il s’agit de l’empire Français conduit par Emmanuel Macron.

Les historiens peuvent en témoigner, il n’existe aucun Empereur ayant concentré toute son énergie pour démolir, lui-même son empire devant des spectateurs satisfaits ? Ce n’est jamais arrivé, seuls ces quelques africains ont cru à une telle folie.

Aimé Césaire avait trouvé les mots justes pour le dire « le malheur de l’Afrique vient de sa rencontre avec la France » les faits sont là, colonialisme, néo-colonialisme, la Françafrique les trois visages réels de la France.

Le rendez-vous manqué de Montpellier ,s’il avait été sincère devrait aborder trois (3) grands thèmes.

1- Fixer le terme d’interminables dictatures africaines de la Françafrique qui étouffent l’expression des libertés en accord avec Paris.

2- Le retrait de l’armée française de toutes les positions qu’elle occupe en Afrique francophone.

3- La suppression du franc cfa, la monnaie de servitude.

*** Les longues dictatures d’Afrique francophone sont bien la continuation de l’œuvre coloniale sous une forme voilée, un sous-traitant, la France soutient tous les dérapages, tueries, coups et blessures quotidiennes administrées pour maintenir par la force ces régimes totalitaires. Si ce n’est des emprisonnements arbitraires. Les maigres ressources sont détournés par les potentats et placés dans les comptes bancaires en occident, les pays du Golfe etc…

Le but poursuivi par l’Élysée est atteint, écouter les vociférations de l’élite africaine présente au sommet, soumettre une nouvelle feuille de route aux dictatures que Paris juge moins attentifs aux nouvelles revendications, à la poussée fulgurante de la démographie.

Mission accomplie, ce fut donc une véritable chambre d’enregistrement où rien n’a été mis en cause comme à la messe du dimanche.

A maints égards ce théâtre élyséen à l’image de la francophonie, consolide le meilleur espace antidémocratique de la planète à travers des rencontres toutes vides de sens et d’initiatives louables, c’est la marque du meilleur soutien des dictatures d’Afrique, tourner en rond.

Le retrait immédiat des contingents français du sol africain.

A quoi servent les armées françaises en Afrique ?

Une force militaire sert avant tout à exécuter les décisions politiques d’un état par la force des canons.

L »armée française qui encercle le continent attend un ordre de Paris pour fusiller les Africains qui s’opposent à leurs intérêts. Le cinéma de Montpellier a passé sous silence sur le retrait de l’armée française qui assurent la domination de la France en Afrique francophone. L’abcès n’a pas été percé sous le nez et la barbe d’une forte délégation africaine réduite à applaudir l’imposture de Emmanuel Macron.

Les militaires français sous le soleil africain, garantissent la quiétude des dirigeants Françafricains qui assurent le service après vente des fausses indépendances, la principale mission étant la sécurisation des pillages de matière première par la France.

Avant les indépendances dans sa fougue de réduire au silence toute revendications venant des Africains, les faits historiques nous rappellent le massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944 un crime de l’armée française contre les soldats ouest africains dit tirailleurs Sénégalais qui protestaient contre les conditions de vie dans le camp militaire 191 morts méprisés.

Récemment face aux jeunes Ivoiriens, le 9 novembre 2004 à Abidjan une série de tirs croisés de l’armée française à l’hôtel Ivoire sur des manifestants à mains nues. De nombreuses pertes en vies humaines sont déplorées, pour ne citer que ces quelques extraits.

Il s’agit d’une armée criminelle qui campe des milliers de soldats en Afrique alors qu’il n’y a aucune guerre qui menace la France directement en Afrique.

La présence de l’armée française est non seulement une caution aux dictatures, mais surtout l’expression d’un vol à mains armées pour les ressources juteuses, indispensables du sous-sol africain dont elle fonde tous ses espoirs d’enrichissement.

Le franc CFA l’emblème du colonialisme

Le franc CFA est une monnaie imposée par la France aux Africains, une monnaie de soumission, de servitude qui étrangle les économies des pays africains de diverses manières.

Les réserves de changes confisquées, les matières premières prises gratuitement grâce aux mécanismes du compte des opérations. Monnaie arrimée hier au franc français, aujourd’hui à l’euro, pour des multiples conséquences désastreuses, telle une souveraineté totalement compromise qui sape nos efforts de développement une mainmise sur nos banques centrales en prime un droit de veto des représentants français.

Le cirque de Macron à Montpellier ne pouvait être sincère, un chef d’Etat en face d’un large public parsemé , une hypocrisie dictée par les contraintes de la fonction qu’il occupe au cœur du système français. Il n’est pas étonnant que la montagne accouche d’une souris.

Pour le Professeur Théophile Obenga : « l’occident n’a aucun intérêt à voir l’Afrique se développer. Cela se traduirait par le déclin de la puissance occidentale » Il faut donc changer le paradigme, les rencontres franco-africaines ne profitent qu’aux élites françaises et africaines mutualisées pour pérenniser ces débats sans lendemains pour les peuples africains.

Les réformes de l’aide au développement et du franc CFA préconisées à demi-mots à Montpellier sont un leurre. Le piège françafricain aborde une nouvelle tenue. Ce sommet aurait pu être un bras de fer, preuves à l’appui pour déconstruire la françafrique ou rien, elle vient d’être consolidée. L’échec de cette rencontre franco-africaine va graver dans les esprits une image d’intellectuels africains tombant sous le charme pâle de leur propre bourreau. La France quittera l’Afrique contrainte et forcée de libérer le sol africain après des siècles d’exploitation, des multiples tragédies infligées aux victimes africaines.

Nous souhaitons que les meilleures intelligences d’Afrique trouvent un lieu de rencontre acclimaté pour mieux traduire les enjeux de développement pour l’Afrique. Le Rwanda ex colonie Belge n’est pas allé chercher les schémas de développement à Bruxelles, mieux il s’est débarrassé de la langue française. Le niveau de la percée économique, la qualité des infrastructures du Rwanda suscitent fascination. Voilà un exemple à suivre à côté du Botswana.

L’Afrique qui dispose d’une quantité écrasante des richesses du sous-sol convoitées par le reste du monde, doit utiliser ses propres outils, son propre génie pour son développement.

De quel droit Emmanuel Macron le représentant du CAC 40 et de l’ultra capitaliste européen peut-il convoquer tout un continent pour trier les demi-idées qui l’arrangent.

Au-delà, nous avons l’obligation de nous prendre nous-même au sérieux. Que les pensées de nos meilleures intelligences soient connues du grand public, enseignées dans nos écoles et universités, Professeur Tcheik Anta Diop, Capitaine Thomas Sankara, Docteur Kwouame Nkrumah, Professeur Ki-Zerbo etc., pour ne citer que ce petit carré, la formation l’éducation sont l’arme nucléaire pour les peuples opprimés, spoliés.

J’ai dit

MOUSSI – MASSA

Diffusé le 12 octobre 2021, par www.congo-liberty.com