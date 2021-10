La désillusion des officiers, leurrés par de vaines espérances

Le Tyran Sassou et son chef d’Etat major

Laurent DZABA

Quand les partisans de l’affaissement du Congo s’insurgent contre le rapport sur les « Pandora Pepers » et montent au pinacle la fêlure et la duplicité, cela montre que l’on est bien au cœur d’une marque de fabrique qui produit le vice et des héritiers souffrant d’une rapinerie congénitale.

Il parait que les congolais ont élu M. Sassou Nguesso sur des promesses de progrès et de bonheur. Cela paraissait tellement facile pour un pays pétrolier, avec une démographie restreinte.

Or patatras, voilà qu’ils découvrent l’homme sous son vrai jour, un hercule du bricolage qui sait s’entourer de parents et amis, tous aussi dépourvus de sens moral.

Avec une compulsive frénésie, le Président actuel a provoqué la faillite qui surprend le monde entier. Il a liquidé tous les acquis et bradé le pays à qui mieux mieux. Les Rwandais, les Chinois, les Indiens et les Ouest Africains déchirent le pays par pans entiers. Résultat des courses, c’est toute la structure familiale qui vole en éclats, la prostitution juvénile devenant un palliatif devant les souffrances.

Après avoir essoré les fonctionnaires, les étudiants et les retraités, M. Sassou Nguesso et son Premier Ministre Anatole Collinet Makosso, s’en prennent désormais aux officiers de notre armée.

En effet, le 31 décembre 2020, le chef d’état-major général des armées avait signé la note n°002158, mettant plus de 50 officiers colonels et des sous-officiers à la retraite. Ces militaires devaient toucher des indemnités de fin de carrière correspondant à six mois de solde afin de leur permettre de s’organiser, en attendant le règlement de leur pension. Mais voici 10 mois, ces derniers n’ont pas touché un seul franc.

Aujourd’hui, ces militaires qui ont passé toute leur carrière à soutenir un régime inique, bricoleur et sans cœur, s’en mordent les doigts. Voilà le destin tragique qui attend ceux qui soutiennent ce pouvoir destructeur. Cela ne fait que commencer, attention aux effets pervers !

Afin de protéger leurs petits intérêts personnels, M. Sassou Nguesso et son Premier Ministre Anatole Collinet Makosso, continuent à alimenter un système sécuritaire qui tient le peuple en respect. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre les congolais s’interroger sur la véritable nationalité de M. Sassou Nguesso.

L’histoire sera éloquente et ne laissera aucun point de détail sur ce qui à cette date est un effroyable passage à vide, parce qu’il y aura eu tromperie sur la marchandise.

Viendra forcément le temps de rendre des comptes.

Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. L’empire du mal sera vaincu.

Laurent DZABA

Président du Mouvement Panafricain et Citoyen