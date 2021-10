Sassou Denis, l’empereur d’une organisation criminelle

Ce réquisitoire au bazooka ne vient pas de notre site, Congo-Liberty. Que les aficionados de l’empereur et du PCT, à l’image de son idiot utile, Parfait Iloki, ne brandissent pas la menace des poursuites judiciaires.

Cette saillie, partagée par de nombreux congolais, vient, dans un moment de lucidité, de Claudine Munari, présidente du MUST (Mouvement pour l’Unité, la Solidarité et le Travail).

Si nous partageons son réquisitoire contre ce régime inique, nous sommes loin d’être naïfs devant l’ambivalence des opposaillons et des positionnants (néologisme d’un activiste camerounais) du paysage politique de notre pays. Il est de notoriété publique que cette classe politique aux ordres est entretenue par le régime du chef des cobras, Sassou Denis, qui a troqué le treillis pour des costumes taillés sur mesure.

Que s’est-il passé dans la tête de Claudine Munari pour asséner un uppercut dans la tronche de l’assassin de Marien Ngouabi, du cardinal Emile Biayenda, du président Alphonse Massamba-Débat, de l’ordonnateur des 353 disparus du Beach ?

Sans aller avec le dos de la cuillère, elle assène ce qui suit, dans une vidéo devenue presque virale.

« La vérité est que ce régime n’est ni fréquentable ni recommandable. Pour cause, c’est un régime expert dans le faux. Il truque les élections, trafique les comptes publics, organise des fausses adjudications des marchés publics. Il organise de faux procès, garde des innocents en prison, et empêche la justice internationale et nationale d’appréhender ceux qui devraient l’être. Heureusement, nous sommes encore dans un monde où il n’y a pas de dignité attachée au faux. Les hôtes de la grande fête du 16 avril 2021 ont reçu beaucoup de leurs semblables venus d’Afrique. Mais beaucoup, plus nombreux encore d’ici et d’ailleurs, ont marqué ou maintenu leur distance avec le régime de Brazzaville, dont les pratiques, faut-il le rappeler, ressemblent à une organisation criminelle ».

Plus personne n’en doute. Des biens mal acquis en France et ailleurs, de la saisie-vente de l’avion de l’empereur, de la paierie du Congo rue de la Pompe, en passant par les Panama Papers qui dévoilent les noms de six proches du cobra national, Sassou Denis, qui détiennent 50 millions de dollars américains dans des comptes offshore, la coupe est pleine.

Si Elise Lucet, dans son émission Cash Investigation a jeté la dernière pelletée de terre sur le cercueil du régime vacillant de l’empereur en révélant les turpitudes de l’agresseur sexuel de Nafissatou Diallo, alors directeur général du FMI au profit de son ami Sassou Denis, de la société écran Orion Oil, épicentre des liens secrets entre négoce pétrolier et dictature, les Pandora Papers et la mise en examen de Lucien Ebata qui s’est fait confisquer son passeport en papier mâché par une juge d’instruction française, a mis le dernier clou sur le cercueil d’un régime aux abois.

Depuis des années, au détriment du Congo et des Congolais, le régime de l’empereur Sassou Denis est dénoncé pour sa gestion opaque et personnalisée de la manne pétrolière.

C’est pourquoi, le moment de nous unir pour porter l’estocade est arrivé. Oublions ce qui nous divise pour nous débarrasser de ce régime qui pose son genou sur notre cou depuis près de quarante ans. Et, pour parvenir à ce dessein, le peuple qui attend et espère cette libération nationale, doit, pour se lever comme un seul Homme, s’identifier à un leader.

Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, quelques soient les griefs que nous pouvons faire au général Mokoko, il représente un caillou dans les chaussures de l’empereur et de son système. Ce n’est pas pour rien qu’il est arbitrairement détenu dans les geôles du tyran. Sassou Denis cherche à l’affaiblir physiquement pour assurer à son fils Kiki, celui qui porte des chaussures estampillées Berluti moyennant 4.998.720 FCFA, pendant que les congolais vivent dans le dénuement.

Le général Mokoko en prison (octobre 2021)

Alors que les craquements de l’arbre de la criminalité organisée de l’empereur se font entendre au-delà de notre pays, que ses soutiens françafricains prennent peu à peu leurs distances, que l’empereur et le bateau PCT coulent, les Congolais sont-ils devenus aussi émollients pour porter le coup de grâce à un système en disgrâce?

Nous l’avons tous compris. L’Intérêt général est loin d’être la priorité de ce régime criminel qui agit en bande organisée. Le moment est venu d’agir. Et d’agir vite avant qu’il ne soit trop tard. Pas pour nous. Mais pour les générations futures pour lesquelles le veuf Jean-Jacques Bouya et l’empire d’Oyo ont détourné les 14.000 milliards de FCFA.

Le moment venu, et il arrive bientôt si nous y travaillons collectivement. Nous irons chercher tous ces fossoyeurs de notre pays, même dans un trou à rats. Débarrassons-nous de nos pudeurs de gazelle et de nos sentiments qui nous desservent pour infliger à ces monstres la correction qu’ils méritent. A moins de vouloir être des esclaves à la solde du clan Nguesso !

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 16 octobre 2021, par www.congo-liberty.com