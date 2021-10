HOMMAGE À KOUFIYA LAURENT, DÉCÉDÉ LE 12 OCTOBRE 2021 A BRAZZAVILLE.

Koufiya, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football Congolais ayant évolué dans l’équipe de Diable Noire nous a quitté.

Née le 1 mars 1961 à Ngoyo à Pointe-Noire, il habitait à Brazzaville la capitale du Congo Brazzaville où il soulevait les fans de football au stade Alphonse Massamba-Débat (ex-stade de la Révolution) grâce à son talent de footballeur.

Pendant la guerre au Congo, Koufiya a été fusillé au pied, ce qui lui a causé d’énormes problèmes de santé et financiers.

Le grand joueur bien aimé des Congolais et Congolaises a rendu l’âme le mardi 12 octobre 2021 à 4h00 du matin à l`âge de 60 ans.

Le célèbre footballeur Koufiya à laisser une veuve au nom de Koussengoumouna Parfaite, 4 enfants dont une fille et 3 garçons. 1 enfant avec Koussengoumouna Parfaite, 1 enfant avec Gigi et 2 enfants avec une femme qui n`est plus parmi nous.

La veillée de l’inoubliable Koufiya se tient au N°45 de le rue Ngali Pascal à Makélékélé – quartier Bifouiti à Brazzaville.

Que Dieu le tout puissant de l`univers lui soit reconnaissant et que son âme repose en paix. Que son nom soit inscrit dans le livre de vie dans les cieux.

Samuel NOKO

Diffusé le 19 octobre 2021, par www.congo-liberty.com