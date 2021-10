VENTES AUX ENCHÈRES DES BIENS IMMOBILIERS DU CONGO-BRAZZAVILLE A PARIS, LE 16 DÉCEMBRE 2021

Comme vous le lirez ci-dessous dans la lettre en contestation du cabinet d’Avocats Kevin Grossmann qui représente les intérêts du pouvoir militaire de Denis Sassou-NGuesso, adressée au Juge de l’exécution immobilier du Tribunal judiciaire de Paris, la vente aux enchères de deux (2) biens immobiliers appartenant à la République du Congo-Brazzaville seront vendus aux enchères au profit de l’opérateur télécoms ORANGE pour une créance de factures téléphoniques impayées depuis une trentaine d’années, mais également en faveur de Mohsen Hodjej et la Commisimpex.

Dans quelques jours ou semaines, voire quelques années, lorsque les Congolais se réveilleront enfin et décideront de chasser le gang mafieux des Nguesso au pouvoir à Brazzaville, nous constaterons tous que notre pays a été vendu au plus offrant, et ils ne nous restera plus qu’à donner les clefs du bled aux créanciers du Congo-Brazzaville pour payer une dette odieuse ou non !

La Rédaction

Diffusé le 21 octobre 2021, par www.congo-liberty.com