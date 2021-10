LA MISÈRE AU CONGO, SERAIT-ELLE UN VIRUS COMME LA COVID 19 ?

Par Dieudonné ANTOINE-GANGA.

En côtoyant mes compatriotes, j’ai constaté que je vie dans mon pays, le Congo, où malheureusement le désir effréné de posséder transforme les biens matériels en idoles ; que je vie dans un pays qui sombre quotidiennement dans une déliquescence morale et sociale. J’ai aussi constaté que la vie quotidienne devient de plus en plus difficile. La chute du pouvoir d’achat face à l’inflation des prix des denrées alimentaires condamne de nombreuses familles à la misère, à la précarité et à la clochardisation.

J’ai aussi remarqué que la plupart de nos compatriotes mangent une fois par jour ou une fois tous les deux jours, tout en se contentant d’un tronçon de canne à sucre, de tubercule de manioc avec des arachides, arrosé d’un mini-sachet de tangawisi ou d’eau glacée de qualité on ne peut plus douteuse. D’autre part, j’ai remarqué que la population est condamnée à consommer des produits alimentaires congelés importés, malgré la vigilance et les précautions des agents du ministère du commerce. Un pays où les gens, surtout l’infime minorité des nouveaux riches, suivent une pente morale qui commence à désintégrer progressivement notre société. Qui plus est, ils s’y livrent à la luxure qui selon Saint Grégoire « provoque l’aveuglement de l’esprit, l’irréflexion, la précipitation, l’inconstance, l’égoïsme, la haine de Dieu, l’attachement à ce monde, le dégoût du monde futur. » Je voudrais à ce propos, nous rappeler ce que nous a dit, il y a quelques années, Monseigneur Barthélémy Batantu, ancien Archevêque de Brazzaville : « Si nous nous entraînons à suivre la pente morale actuelle, notre société risquera de se désintégrer progressivement par ce qu’elle n’arrivera plus à la longue à respecter l’intimité des individus qui la composent. Il faut cultiver en soi et autour de soi les vertus humaines de la dignité, de l’honnêteté, du respect, de la franchise, de la tolérance, de la maîtrise de soi, de la persévérance et de l’amour et les vertus spirituelles de la piété, de la foi, de l’espérance et de la charité. »

Les uns et les autres, nous oublions souvent que nous naissons nus et partons nus au cimetière pour y ‘’aménager seul’’. Car l’homme sort nu du sein de sa mère et s’en va nu dans le sein de la terre. Il y est seul dans son cercueil qui ne contient ni maisons, ni voitures, ni richesses, ni milliards amassés en banques, ni encore honneurs. Nous oublions aussi que nous ne sommes que de simples pèlerins sur cette terre où nous arrivons nus et d’où nous repartons nus pour l’ultime voyage, certes en corbillard mais sans le camion du déménageur.

Entre temps, les misères culturelles (l’école va mal), sociales et sanitaires (les dispensaires et les hôpitaux où sont effectués tous les soins médicaux et chirurgicaux sont devenus ironiquement des mouroirs), en un mot, les misères c’est-à-dire ce qui rend la vie de la majorité de nos compatriotes, douloureuse, incommode et pénible, se développent à une allure vertigineuse. La misère, serait-elle un virus comme la Covid 19 dans notre pays ? La misère serait-elle ce virus avec ses avenants qui sont la pauvreté, l’indigence, la clochardisation et la maladie ?

La misère, nous pouvons et nous devons la vaincre coûte que coûte. Car elle est provoquée par nos égoïsmes et nos égocentrismes. Comme l’affirme le père Joseph Wresinski, « la misère commence là où sévit le non-respect des droits de l’homme. La misère n’est pas une fatalité. C’est une maladie du corps social condamnée à disparaître. La misère est l’œuvre des hommes et seuls les hommes peuvent la détruire. La misère est une violation des droits de l’homme et une atteinte à la dignité humaine. La lutte contre la misère est un devoir sacré fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, il faut s’unir pour la combattre, la refuser et résister à l’inacceptable. »

Nous devons donc ne ménager aucun effort, pour respecter l’être humain. Le respect de ce dernier, c’est ce qu’il y a de plus important. Car chaque homme porte en lui, un précieux dépôt : l’humanité. A lui d’en être digne et de le faire fructifier, par son audace, par sa confiance et par sa loyauté. La misère contrecarre son épanouissement, son développement et sa dignité. La misère n’est pas une fatalité.

Enfin, je voudrais nous inviter à méditer et à faire nôtre ce qu’a dit Jean Ziegler : « Aucun homme n’est une ile. Tout homme ne se construit que par le regard, la tendresse d’autrui. La vie ne naît que de la complémentarité, de la réciprocité. Je suis l’autre, l’autre est moi. Pour chaque martyre, il existe un assassin. Je ne peux être libre ni manger en paix, si au même moment, à quelques centaines de kilomètres de moi, un enfant sous-alimenté agonise. »

Eh oui. Comment voulez-vous que je sois en paix, comment voulez-vous que je puisse avoir « la paix des cœurs et la tranquillité des esprits » quand ma voisine, mon voisin, bref quand mon compatriote vit dans la misère et dans la précarité, quand mon compatriote ne travaille pas ? Travailler c’est vivre dignement. Enrayons donc la misère. Construisons, les uns et les autres, le bonheur de nos compatriotes. Car construire, c’est aussi vivre en harmonie avec le peuple que l’on gouverne. Construire, c’est protéger le peuple tout entier. Construire, c’est enfin éduquer, soigner le peuple, lui donner du travail, comme le dit l’Abbé Antonio Mabiala « le pain de la paix, de la science et du progrès », et non le laisser sombrer en permanence dans la misère. « N’attendons pas de ressentir le vertige de l’abîme, mais écoutons dès à présent, cette voix qui nous encourage à nos tâches nouvelles. Il est donc de toute urgence nécessaire de nous redresser pendant qu’il est encore temps. Il est de toute urgence nécessaire d’agir et de ne se comporter qu’en fonction du plus grand intérêt national. » dixit le Président Abbé Fulbert Youlou. J’ai dit.

Dieudonné ANTOINE-GANGA

Ancien Ministre des Affaires étrangère du Congo-Brazzaville

