Robert Poaty-Pangou s’adresse au Peuple du Nord et aux pseudos politiciens de la Diaspora congolaise (1ere partie).

Robert Poaty-Pangou dit RPP est un ancien parlementaire et leader politique de la scission du Congo-Brazzaville. Originaire du sud, RPP prône la division du pays en 2 États distincts. Un État sudiste et un État nordiste pour se prémunir des guerres civiles pour la conquête du pouvoir entre le Nord et le Sud. Dans cette vidéo, il critique les pseudos politiciens planqués en France et qui appellent les Congolais à la révolte, sans jamais se rendre à Brazzaville comme lui. Il interpelle et explique au peuple du Nord en Lingala, qu’au vu de la politique discriminatoire et les massacres de masse envers les sudistes, ceux-ci n’ont pour seule issue que la scission du Congo-Brazzaville.

Diffusé le 26 octobre 2021, par www.congo-liberty.com