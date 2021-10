Sassou Denis, le kébé-kébé du bord de l’Alima.

Par Olivier Mouebara

Pour les plus jeunes qui méconnaissent ce pan de notre tradition, le kébé-kébé est ce personnage déguisé, perché et marchant sur deux morceaux bois, qui déambule à travers les rues, à la recherche d’un trésor hypothétique.

C’est aujourd’hui l’image que donne l’empereur d’Oyo. Après la Suisse, Abou Dabi (où il est allé faire la manche et d’où il est rentré bredouille), le voilà annoncé à Glasgow au 26è sommet du climat et de l’environnement, à la tête d’une délégation pléthorique de quatre-vingt (80) mendiants. Alors que Brazzaville est l’une des capitales les plus sales au monde, effectuer un tel déplacement qui ne s’impose pas au regard de la faillite économique du pays, est une pure folie. L’on vient à se demander si ce Pol Pot congolais vieillissant et finissant, a encore toute sa tête. L’un de ses gardes du corps nous confiait dernièrement, lui avoir demandé les nouvelles de Marcel Ntsourou !

Si le Congo n’était pas une dictature déguisée en démacrature, la Cour constitutionnelle aurait déclaré la vacance du pouvoir par le biais de l’article 78 de la Constitution de 2015. Peut-on compter sur cette oligarchie qui organise et alimente ce chaos ?

Clairement, l’empereur qui n’a jamais fait du Congo sa priorité n’est plus apte à assumer les fonctions qu’il a toujours usurpées. Incapable de nourrir avec ses vaches la population locale d’Oyo, le voilà qui a ruiné le pays. Sous cape, ses proches racontent comment il a vidé les caisses du pays. Le Congo n’est plus qu’une coquille vide, vidé de toute sa substance.

Bopaka Peinture mwana mboka, comme nous l’appelions à l’époque, ne s’est pas trompé en parlant de la dette colossale de notre pays. Sans sourciller, il avait planté sur Vox TV, ce décor : « … Nous continuons à dire que c’est un gouvernement pléthorique, budgétivore, qui ne sert à rien. Il va tuer… Il faut éviter de faire n’importe quoi. Nous sommes dans un pays en crise. Nous devons être responsables. Si les institutions du pays vont frapper à toutes les portes pour solliciter de l’aide, c’est que le pays est à terre ! Dans ces affaires-là, il y a les grosses têtes qu’on ne veut pas frapper. Il faut finir avec cette musique-là. Qui est congolais plus que les autres congolais ? Nous ne voulons pas qu’un petit pays comme le Congo souffre à cause de quelques individus. Nous disons NON ».

Qu’on le veuille ou non, force est de reconnaître, par opportunisme ou par tactique personnelle, peut-être par souci de l’Intérêt général, quelques voix s’élèvent dans le chaudron de ce régime répressif pour dénoncer les détournements massifs de l’argent public du Congo par l’empereur Sassou Denis et son clan.

Dans quelques jours, nous saisirons le fisc français pour lui demander de diligenter une enquête dans le Val d’Oise et dans la Seine-Saint Denis, où les hiérarques mbochis, entretenus par ce système mafieux ont acquis cash des pavillons et des appartements. Comme « un bien mal acquis ne profite pas », ils finiront comme Job.

Devant de tels scandales, nous n’avons pas le choix. L’heure de la vraie Unité Nationale Nord-Sud a sonné. Même si l’empereur et le PCT ont coupé l’électricité lors de la diffusion de Cash Investigation pour empêcher les Congolais de voir ce que nous savons déjà, deux options s’imposent :

Le soulèvement populaire porté par un compatriote courageux et soutenu sans réserve par tous les Congolais est plus que nécessaire pour nous débarrasser de cette bande de voleurs.

Laurent Gbagbo ne croyait pas bien dire. « Celui qui veut être riche, ne doit pas faire la politique. Si quelqu’un fait la politique et qu’il devient riche, c’est que c’est un voleur. La politique n’est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement. Celui qui veut être riche, va faire les affaires. La politique n’est pas un métier pour devenir riche ». Fermez le ban !

La seconde option est militaire. L’empereur a dépouillé l’armée nationale de ses oripeaux au profit d’une milice prétorienne qui prendra la clef des champs au premier coup de feu. Ses soudards de Tshambitcho ne tiendront pas une minute devant la force de feu que nous déploierons pour chasser cette vermine du Congo.

Une fois de plus, levons-nous pour nous libérer et libérer le Congo du Joug colonial de l’empereur et de son clan. Sinon, après avoir tué presque tous les cadres du pays, pillé les caisses de l’Etat, saccagé l’Education, mis à sac tous les pans entiers du pays, vendues nos terres aux Rwandais, après un voleur XXL (Sassous Denis), le Congo se retrouvera demain avec un voleur XL (Kiki Sassou).

L’empereur concocte la modification de la Constitution qu’il n’a jamais respectée pour permettre à son fils de le succéder. Ne dites pas que vous ne savez pas.

Donc, « Libérez-vous de l’esclavage mental. Personne ne peut libérer votre esprit. Sauf vous ».

Olivier MOUEBARA Diffusé le 27 octobre 2021, par www.congo-liberty.com