DU PÈRE RAMEAUX AU PÈRE GUTH, OU LE SANG VERSE PAR LES PRÊTRES, LES RELIGIEUX ET LES PASTEURS AU CONGO

Par Dieudonné ANTOINE-GANGA

Le sol congolais en l’occurrence le sol des départements de la Cuvette et du Pool est imbibé du sang des innocents, victimes de la violence et de l’intolérance politiques : les victimes du maquis d’Ikonongo, les matsouanistes, les victimes de la J.M.N.R. (Lazare Matsocota, Anselme Mansouémé, Joseph Pouabou et autres), et du maquis d’Ange Diawara de Goma-Tsé-Tsé, de la guerre dite du Pool, et aussi les évêques, prêtres, pasteurs et religieux.

Parmi les victimes de la violence et de l’intolérance politiques, la gent religieuse est l’un des groupes d’individus dont on parle moins. Leur nombre est certes infime par rapport aux nombreuses victimes civiles, mais toutefois, ça vaut la peine d’en parler, non pas pour remuer le couteau dans la plaie mais pour que d’une part, la violence et l’intolérance cessent d’avoir droit de cité dans notre pays et d’autre part pour demander pardon à Dieu envers qui le sang des innocents ne cesse de crier vengeance.

La première victime religieuse a été le révérend Père Rameaux, curé de la paroisse Saint Pierre Claver à Bacongo. Cela se passe en 1956, au temps du Moyen Congo pendant la colonisation. Le 3 janvier 1956 au soir, ce prêtre est attaqué et molesté par un groupe d’individus munis de gourdins et de chevrons. Ces derniers reprochaient au Père Rameaux, alors collaborateur de Monseigneur Michel Bernard, évêque de Brazzaville, d’avoir fait partie de la commission de discipline rassemblée début décembre 1955, pour interdire la candidature de l’Abbé Fulbert Youlou aux élections municipales de 1956. Considéré par lesdits individus comme le complice de l’évêque, le Père Rameaux fut attaqué à coup de gourdin et de chevrons. Il fut grièvement blessé. Ses agresseurs lui coupèrent l’auriculaire de la main gauche.

De l’indépendance à nos jours, l’on a enregistré d’autres victimes religieuses, plus exactement après la destitution de l’Abbé Président Fulbert Youlou, au temps de la J.M.N.R et pendant les tristes événements dits ‘’guerre du Pool’’.

Tout d’abord au temps de la J.M.N.R., ce sont les Abbés Louis Badila, Emile Biayenda, et les révérends Pères Lemaire et Robir qui furent soit traduits en justice soit arrêtés et molestés. Par exemple, L’abbé Louis Badila qui fut le premier prêtre à comparaitre au Congo, devant un tribunal. En effet, il comparut le jeudi 6 aout 1964 devant le tribunal correctionnel de Brazzaville, pour ses opinions exprimées dans le journal La Semaine Africaine dont il était le directeur et l’éditorialiste et surtout pour avoir écrit l’article ‘’Monsieur Massamba-Débat : laissez-nous faire l’expérience de notre politique.’’ Lequel article fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase.

Dans son article « Le directeur de la semaine africaine a été acquitté », paru dans le numéro 624 du dimanche 16 aout 1964, Bernard Mackiza écrivait : « l’Abbé Louis Badila, sanglé dans sa soutane noire, s’était empressé de dire à la barre : ‘’ ce n’est pas Badila, le prêtre, qui comparaissait, mais le citoyen Badila, mieux le journaliste. Un journaliste inquiété pour ses opinions, devenu l’homme à abattre. Pour le journaliste, la seule règle est la vérité qui libère. Il ne peut y avoir de liberté politique sans une presse libre, c’est-à-dire sans la responsabilité pour les individus de répandre et de recevoir librement, par le journal, l’information et la critique.’’ L’article dans son ensemble, ne reflétant qu’une opinion, aucun fait précis n’ayant été retenu, l’Abbé louis Badila fut purement et simplement relaxé. », le délit de diffamation n’ayant pas été constitué.

Ensuite le deuxième prêtre à être arrêté et gardé à vue au commissariat central, au commissariat de Poto-Poto et au camp de la gendarmerie du Djoué à Brazzaville fut l’Abbé Emile Biayenda, alors vicaire à la paroisse de Mouléké à Brazzaville, futur Cardinal et Archevêque de Brazzaville. Il fut arrêté le mardi 9 février 1965 sous le prétexte « d’avoir distribué des tracts à Bacongo. » Ces tracts qui étaient plutôt un manifeste de mécontentement des fonctionnaires provoqués par une affaire de leurs allocations familiales. Ce dont il ne savait absolument rien. Mais, il fut quand même trainé du commissariat central au commissariat de Poto-Poto en passant par la brigade de gendarmerie du Djoué. Voici ce qu’il en disait lui-même dans son livre journal : « …Cette nuit du vendredi 12 février, l’épreuve de pendaison ne suffit pas ; ils allaient m’infliger une autre qu’ils appelaient le baptême du Jourdain. Cela convenait au prêtre. On se dirige donc sur la rivière. On allait vers la Tsiémé, mais que de détours pour y arriver ! J’avais les mains en menottes. En cours de route, nous sommes arrêtés par la J.M.N.R ; ils s’expliquent et passent. On traverse la Tsiémé, on continue. Je pensais qu’ils allaient me tuer, mais voilà qu’ils s’arrêtent à un autre petit ruisseau : Mikalou. Ils sont quatre ou cinq. Cette nuit-là, les gifles que j’ai reçues déclenchèrent mes maux de dents. J’entendais ensuite bien mal. Mon type me met en caleçon. Il me fait allonger dans l’eau. Je dois rouler dans le sens du courant ; lui se chargea de frapper sur les parties du corps émergeant. De temps en temps, il me tient la tête dans l’eau pour m’étouffer et ne me dégage que sur les ébats et la lutte que me donne de livrer l’instinct de conservation de la vie. Ils me ramèneront, mais pour me faire subir l’épreuve du courant électrique. Manège qu’ils n’ont pas, mais qui se trouve à la gendarmerie du camp du Djoué. Je craignais et redoutais beaucoup cette épreuve, non pas à cause des douleurs, mais pour des séquelles que cela laisse. Je me disais tel que je me connais, je deviendrais infirme ou je perdrais l’usage de mes jambes. Ils me menaçaient aussi de faire violer ma vertu de chasteté avec une femme ‘’motaka’’ qu’ils iraient chercher à Poto-Poto. Ils disaient d’ailleurs que quelqu’un était chargé de faire cette mission, car, disaient-ils, pourquoi, les prêtres catholiques ne se mariaient pas comme les pasteurs protestants ?

… En tout cas, je suppliais la Sainte Vierge de la Médaille Miraculeuse de me délivrer de cette ignominie ainsi que des supplices du courant électrique, quand notamment ces épreuves me laisseraient encore en vie, mais devenant paralytique, par exemple.

…Le dimanche soir, 21 février 1965, vers 21 h00, on vient me chercher de la cellule, les mains en menottes, avec un autre, lui aussi ligoté. Je me disais qu’a-t-il fait lui, aussi ? Or, il faisait partie du même scénario que moi-même. Avec beaucoup de zig-zag, on arriva sous les ombres épaisses des bois de fer de la gendarmerie du Djoué.

Le commissaire, celui qui était venu m’arrêter, sans mandat d’arrêt d’ailleurs, et qui patronnait toute l’affaire, était déjà là ; il avait devancé ses hommes pour un pourparler avec les gendarmes, afin de nous faire subir l’épreuve du courant électrique. Je priais dans ma misère, notre maman du ciel… On restera encore en cellule et en interrogatoire jusqu’au samedi 27 février 1965, dans l’après-midi duquel en fin de matinée, nous serons envoyés à la maison d’arrêt.

…C’est seulement ce jour-là que j’entendis par la lecture du juge d’instruction, le contenu du fameux tract. Ça devrait être un manifeste de mécontentement des fonctionnaires provoqués par une affaire de leurs allocations familiales ; le juge s’étonna ironiquement que ce furent des prêtres qui se chargèrent de cela. Car, jamais, il n’avait encore su que les prêtres touchaient des allocations familiales…Un matin, on téléphona que nous sortirions ce jour-là ; ce fut le mercredi, 24 mars 1965, la veille de l’Annonciation qu’eut lieu notre relâchement à 11 h 30 exactement… Voilà ce qui m’était arrivé. Je suis décidé à transcrire cela pour mon compte personnel. Je ne garde rancune contre personne. De tout mon cœur, j’ai voulu pardonner à ceux qui m’ont infligé cette injustice, en pensant au Christ pardonnant du haut de la croix. »

Le 24 mars 1965, l’Abbé Emile Biayenda fut donc libéré par le juge d’instruction, faute de preuves. Douze ans plus tard, le 21 mars 1977, le Cardinal Emile Biayenda, sera enlevé et assassiné, au lendemain de l’assassinat du Président Marien Ngouabi.

Quant aux révérends Pères Robyr et Lemaire, respectivement vicaires à la paroisse Saint-Esprit de Moungali et à la cathédrale Sacré Cœur de Brazzaville, ils furent arrêtés un jour après l’Abbé Emile Biayenda, pour « avoir d’une part, protégé et caché au presbytère de la Cathédrale, et d’autre part cherché à sortir du Congo, après l’avoir déguisé et maquillé en femme, le responsable du syndicat africain des travailleurs croyants (CATC), Fulgence Biyaoula, recherché manu militari par la J.M.N.R. » Ils furent torturés avant d’être expulsés du Congo pour leurs pays d’origine, la Suisse et la France.

D’autre part, pendant la crise ou la guerre du Pool, beaucoup d’évêques, prêtres, pasteurs et religieux furent, qui souffletés, qui assassinés. C’est le cas de Monseigneur Louis Portella Mbuyu, évêque émérite de Kinkala, qui à l’instar de ses confrères évêques, eut le courage de dénoncer urbi et orbi dans les médias internationaux, les atrocités et autres exactions dans le Département du Pool dont il était l’évêque. A cause de cela, il fut trainé dans la boue, traité de menteur par les Autorités et souffleté rudement par des Ninjas-Nsiloulous de Ntumi, qui lui ravirent son véhicule pastoral. Tout cela, pour avoir porté à la connaissance du peuple congolais et de la communauté internationale, les affres et autres crimes dont les paisibles populations du Pool étaient l’objet de la part tant des militaires que des Ninjas-Nsiloulous du Pasteur Ntoumi, et que les Autorités feignaient d’ignorer.

C’est aussi les cas des Pères Jan Cyuba, curé de la paroisse Saint Thomas de Loulombo, Guth, curé de la paroisse Saint-Pierre Claver de Mayama, tués dans leurs paroisses respectives, du Révérend Père Franciscain, Angelo Ranieli tué vers le village d’Obouya, dans le département de la Cuvette, et des Révérends Pasteurs et Religieux tués en mission à Mindouli, pour le seul motif d’avoir cherché à connaitre les tenants et les aboutissants de la crise du Pool et à y faire promouvoir la paix. Tous ces crimes de sang et tortures qui n’ont jamais été élucidés, le seront-ils un jour ? En attendant, leur sang dont est imbibé le sol congolais crie comme le sang de tous les innocents, vengeance, à l’instar du sang d’Abel qui « cria du sol vers Yahvé » (La Genèse 4, 8).

D’autre part, à ce que je sache, ni l’Eglise, ni le peuple congolais en général ni les chrétiens en particulier, n’ont jamais demandé jusqu’à ce jour, pardon à Dieu soit au cours d’une grande prière œcuménique soit au cours d’une grand’messe solennelle pour toutes ces tortures et crimes de sang perpétrés contre tous ces civils et hommes de Dieu : évêques, prêtres, pasteurs et religieux.

Mon humble vœu ou souhait est de voir un jour, pourquoi pas dans un futur très proche, les curés des paroisses Saint Pierre-Claver de Bacongo, Saint Jean-Marie Vianney de Mouléké et de Mayama, Saint Thomas de Loulombo, Saint-Esprit de Moungali et de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville ou les Révérends Pasteurs organiser des séances de prières et in fine célébrer des messes pour demander pardon à Dieu pour le sang, des Pères Rameaux, Guth, Jan Cyuba, Angelo Ranieli, du Cardinal Emile Biayenda, de tous les Révérends Pasteurs et Religieux, et des civils versé sur le sol congolais. Condition sine qua non et voie obligée, pour « la paix des cœurs et des esprits » ainsi que pour l’unité voire la réconciliation du peuple congolais. J’ai dit.

Dieudonné ANTOINE-GANGA

Diffusé le 30 octobre 2021, par www.congo-liberty.com