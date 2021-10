Les dettes illégitimes contractées par Dénis Sassou-NGuesso seront celles des Congolais demain﻿

Par Mingwa BIANGO

La dette publique de la République du Congo est « officiellement » évaluée à 10 milliards de dollars américains… « officiellement », car la dictature de Brazzaville est experte dans l’usage de faux documents comptables et la falsification de ses comptes publics.

En effet, les négociations interminables et non abouties à ce jour, entre le Fonds Monétaire International (FMI) et le pouvoir militaire de Dénis Sassou-NGuesso avaient révélé en mars 2017, une infime partie de la dette cachée de l’Etat failli et voyou qu’est devenu le Congo-Brazzaville, dont la dette publique atteint 120% du PIB.

Mohsen Hodjej et sa créance de 1 milliard et trois cents millions d’euros est une bombe à retardement.

Mystérieuse et énigmatique, la créance de l’homme d’affaires libanais Mohsen Hodjej et sa société Commisimpex est la plus accessible en termes d’informations, car défrayant la chronique judiciaire depuis trois (3) décennies.

Le nouveau round de cette saga judiciaire est à l’actif du pouvoir militaire de Brazzaville qui a déposé plainte au Tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2021 par le biais du cabinet d’Avocats Kevin Grossmann, dans laquelle à notre grande surprise, un article relayé par congo-liberty.com est cité comme l’une des pièces justificatives (Pièce N°3 – dossier intégral de la plainte à télécharger).

A propos de la recevabilité de la plainte du pouvoir de Brazzaville, nos conseils juridiques nous informent que la plainte pour corruption dans l’affaire Commisimpex ne pourra pas prospérer favorablement pour le Congo. Principalement parce que les intéressés auraient dû déposer la plainte dans les deux mois de la connaissance des faits.

L’objectif du pouvoir de Brazzaville étant l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 13 janvier 2013 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), ayant acté définitivement la dette pharaonique de Mohsen Hodjej et la Commisimpex.

Contestée par le pouvoir de Brazzaville, la créance de Mohsen Hodjej n’est pas comptabilisée dans la dette publique qui s’élevait « officiellement » à dix (10) milliards de dollars américains dont le tiers (1/3) est détenue par la Chine.

Les dettes d’aujourd’hui sont celles de demain…

Pour notre part, nous militons pour une Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville pendant laquelle un audit de la dette publique de l’Etat – extérieure et intérieure – devra être réalisé avec pour objectif de :

Déterminer la dette odieuse ;

Négocier un moratoire de la Dette pour soutenir le processus démocratique ;

Déterminer la conformité de la dette et le coût financier réel de son objet ;

Déterminer la valorisation de la dette en nature (Travaux réalisés à rembourser en matières premières : Pétrole) ;

Établir un rééchelonnement de la dette publique ;

Établir avec les créanciers un échéancier du paiement de la dette ;

Bien que la dette publique et intérieure congolaise ait été contractée à des fins criminelles par le pouvoir illégal de Brazzaville, il n’en reste pas moins que sur le plan institutionnel, cette créance indue ou non, est celle de la République du Congo-Brazzaville et non celle du gang mafieux qui régente le pays.

Les Patriotes congolais doivent prendre conscience que la restauration de la Démocratie pour laquelle nous militons, coïncidera avec les contentieux de la dette tous azimuts, Traders pétroliers, fonds vautours…

Il est irresponsable d’applaudir et de se réjouir de la saisie des biens de la République du Congo sous prétexte qu’elle contribue à l’affaiblissement du pouvoir dictatorial que nous combattons, car, les dettes d’aujourd’hui sont celles de demain…donc les nôtres et celles des générations futures !

La signature de l’État congolais ne vaut plus rien depuis longtemps. Sans ces règlements de la dette, il sera impossible de retrouver la crédibilité nécessaire à la bonne conduite des affaires publiques. La lutte contre la corruption et le rétablissement de l’État de droit rendront sa dignité perdue à la République du Congo. Il en sera de même avec l’obligation de l’État à l’égard de ses citoyens, retraités, pensionnaires et boursiers.

Mingwa BIANGO

Coordonnateur du Projet Transition Démocratique et Pacifique au Congo

Diffusé le 31 octobre 2021, par www.congo-liberty.com