Denis Sassou Nguesso : l’éternel sinistre du Congo Brazzaville

Arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d état, à l âge de 36 ans. Au bout de trois décades, il a réussi à transformer le Congo en un «far-west » et aux explosions meurtrières (celles de la caserne du régiment des blindés de Mpila). IL a aussi avec succès réussi, en mettant son extrême cynisme en œuvre à détruire économiquement le Congo à un point qu’on ne peut imaginer.

Pour un président qui a trouvé le Congo en paix, il a inculqué une phobie de l’homme du Sud à tous ses frères du Nord, cette même phobie encore exacerbée à l’égard de l’homme du Pool qui en retour s’est désintéressé de la chose politique et n’en veut plus du tout entendre parler. Tout ce pédigrée est devenu la pierre angulaire de son pouvoir, qui facilite la détérioration de la fibre patriotique, renforce la haine tribale d’antan suscitée par les émeutes de 1959 au Congo, mettant en péril l’héritage du tandem Youlou et Opangault, deux dignes fils du Congo, artisans de la concorde civile et de l’unité nationale.

Le sinistre Sassou n’a pas lésiné de ses moyens pour fossoyer l’histoire au point d’omettre tous les héros de notre indépendance et les grandes valeurs d’unité nationale qui ont été le leitmotiv de leur œuvre. L’héritage de ces héros est totalement détruite et plus personne ne parle d’eux dans l’actuel Congo, se limitant à une simple érection des statuts sans gloire aucune. Les statuts de Youlou et Opango érigées récemment ont vite été oubliées comme celle de Matsoua à Kinkala, ces lieux ne sont ni de véritables lieux de recueillement mais de simples ornements ne suscitant aucun souvenir ni intérêt au peuple congolais.

Depuis longtemps il s’est servi du Pool comme bouc émissaire pour justifier ses œuvres macabres et mieux asseoir son pouvoir. La lourde contribution des enfants de MATSOUA pour notre liberté, a atteint son summum avec les morts du Beach par son planificateur, l’anthropophage Denis Sassou Nguesso, s’inspirant de la répression coloniale de 1935, sous la forme la plus folle et plus meurtrière.

Pour étayer ces propos il est important de faire un petit rappel sur quelques charniers déjà inscrits au panthéon de l’oubli de l’inconscient collectif. Ces charniers bien connus d’hier à savoir le « petit matin » : fosses communes de la Tsiémé et d’Itatolo. Ces funestes lieux, objets d’une vaste propagande dans les medias d’Etat, présentés comme destination finale des contre révolutionnaires, valets de l’impérialiste et ennemis du régime Marxiste léniniste. C’est dans ces lieux qu’auraient péri : Kikanga, Franklin Boukaka (1971), Diawara, Ikoko (1972), Marien Ngouabi, Cardinal Emile Biayenda, Kimbouala Nkaya, Massamba Débat et leurs accompagnateurs (1977). Outre Ikoko, tous fils du Pool et du Grand Niari.

Pendant douze années consécutives, Le sinistre Sassou a transformé le Pool en un No mans land, sacrifiant au passage l’avenir de deux générations entières (les enfants des décennies 90 et 2000).

Cette fois-ci ce n’est pas un enfant du Pool qui a semé la terreur à M’pila. Nous attendons toujours, la lumière sur cette imbécillité, cet acte odieux commis par des chiens qui a encore endeuillé le Congo.

En bon timonier, il continu à diviser un peuple bien meurtri pour mieux régner et continuer à vendre ses illusions à ce dernier. Le peuple n’attend que ce sinistre avec toute sa bande aille rejoindre son chemin d’avenir, celui de la cour pénale internationale pour crime et haute trahison. Ces terroristes jouant constamment au pyromane et au pompier, mettent la paix des congolais à rude épreuve.

Aujourd’hui ces innocents contre révolutionnaires tombés ont été reconnus comme de vrais visionnaires, qui très tôt sentirent la dérive du régime vers un système tribalo-ethno-régionaliste.

En reprenant le flambeau de ces héros, nous autres sommes, aujourd’hui, désignés comme « Tribalistes » par une déformation volontaire de nos propos par certains congolais qui continuent de croire qu’ils arriveront à faire disparaitre l’élan démocratique né de la Conférence Nationale Souveraine. Ses mécréants, suscitent des divisions et créent perpétuellement un climat malsain, nauséabond au sein des mouvements de résistance contre le système politico-criminel actuellement en place dans notre pays.

L’œuvre de ses mécréants s’illustre bien par la perpétuation de la division des fils du Pool et du Grand Niari. Si les enfants du Pool et du Grand Niari sont tombés sous les feux des armes de la barbarie humaine, pour l’avidité et la cupidité du pouvoir, c’est simplement par la volonté de l’Anthropophage Sassou. Ce sinistre n’a aucun intérêt à voir ces deux grandes régions unies, faute de les contrôler il perpétue la division en leur sein avec la complicité de quelques débauchés.

Ces débauchés nourrissent la dislocation du MCDDI et de l’UPADS en plusieurs tendances. Comment sommes-nous arriver à ce degré d’ineptie ? Comment pouvons-nous ignorer que la victoire du peuple ne peut germer que de la reconstitution et de l’union de ces deux forces?

Là où le découragement des uns s’abat, la victoire des autres s’élève (Thomas Sankara).

Nous devons nous ressaisir et ne pas répéter l’erreur de Lissouba et Kolelas, qui auraient dû s’allier au lendemain de la rupture des accords électorales UPADS/PCT pour mieux isoler ces rapaces et pour la survie de notre démocratie. De cet échec le PCT s’est nourri et ragaillardi pour mieux préparer le sabotage des acquis de la Conférence Nationale Souveraine à travers la guerre du 05 Juin 1997 avec l’appui des armées étrangères et du gouvernement français de Jacques Chirac.

Armand Mandziono Alias Cabri mort

Militant Politique

