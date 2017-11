Congo-Diplomatie : Décès du premier diplomate congolais David Charles Ganao

Le premier diplomate du Congo indépendant (1960) et ancien Premier ministre congolais ( 1996-1997), David Charles Ganao est mort à 84 ans, ce vendredi à une heure du matin, en France où il s’est rendu pour des soins, a appris Xinhua de source proche de son parti politique, l’Union desfForces démocratiques (UFD).

Diplomate de carrière, ce père de 11 enfants a commencé comme instituteur. Diplômé de l’Ecole Normale des Instituteurs de Mouyondzi (sud Congo) et de l’Ecole Normale Supérieure de Saint – Cloud (France), Ganao a été de 1950 à 1959 instituteur régional de l’enseignement et inspecteur délégué de l’enseignement primaire.

Il passe brillamment le concours de formation à la carrière diplomatique au Quai d’Orsay (Paris) et devient un des premiers diplomates du Congo indépendant en 1960.

De 1963 à 1969, il est ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’information, de l’aviation civile et du tourisme.

De 1969 à 1971, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la Confédération helvétique (Berne) et représentant permanent auprès des organisations du système des Nations Unies à Genêve.

De 1973 à 1975, il redevient ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il a assumé également plusieurs fonctions au niveau international, notamment celle de directeur de l’ Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ( ONUDI) de 1979 à 1985.

Retraité en 1986, ce fonctionnaire international laisse derrière lui une formation politique, l’Union des Forces Démocratiques (FDU-proche de la majorité présidentielle) qu’il a créée dans les années 1991, au sortir de la conférence nationale souveraine. Charles David Ganao qui se distinguait par sa touffe de cheveux et sa barbe grisâtres, était un patriarche très écouté dans les milieux Téké, son ethnie d’origine qu’on retrouve dans sept des douze départements du Congo et au-delà, au Gabon et en République Démocratique du Congo.

