LE CHOC DES PHOTOS : Sassou Nguesso et petits-fils en vacances en Espagne, on espère les dernières comme président…

Sassou NGuesso est le père de la Nation congolaise. Mais il est avant tout le père de ses propres enfants et grand-père de ses petits-enfants. Ce ne sont pas n’importe quels enfants ni petits-enfants. Il est le « père de la Nation » mais en réalité seuls ses enfants et leurs rejetons comptent. Les autres peuvent mourir, peuvent souffrir, peuvent être malades et mal-soignés, peuvent avoir faim…ils ne comptent pas !

C’est dans l’avion que le « père de la Nation » loue à sa fille Juju que tous les petits se sont rendus avec leur président de grand-père dans son palais de Marbella pour goûter au bonheur du dictateur.

Dans ce quartier de Marbella réservé aux princes arabes et milliardaires russes, la dolce vita permanente du clan Sassou se poursuit.

Tout y est hors de prix afin que personne ne vienne déranger ces privilégies de la Jet Set qui arrivent avec leurs avions privés, leurs gardes du corps et leurs voitures blindées. Des fortunes sont dépensées en quelques jours, des millions d’euros ou des milliards CFA. Certes ce n’est que de l’argent public, du Trésor Congolais, ou du pétrole congolais, mais ces vacances ont un petit goût de plus : celui du sang des enfants congolais morts le 4 mars dernier à Talangaï ! Ceux-là n’ont même pas eu de tombeaux et beaucoup ont eu droit à la fosse commune ou ont été jetés dans le fleuve ! Pas un survivant ou blessé n’aura eu le droit d’accompagner Sassou NGuesso et sa famille dans ces vacances à Marbella. Sûrement les dernières !

Denis Christel, avec sa petite famille et ses traders pétroliers, ont préféré le luxe et le brillant (bling-bling) de Saint Tropez en bon milliardaire en Euros grâce au vol permanent de la SNPC !

Ecrit le 26 août 2012, par Bari ma Mbinda

Exclusivité www.congo-liberty.com