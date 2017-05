Discours d’Emancipation du Président americain Abraham Lincoln prononcé le 19 novembre 1863

« Il y a quatre-vingt sept ans, nos pères ont donné naissance sur ce continent à une nouvelle nation conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux.

Nous sommes maintenant engagés dans une grande guerre civile, épreuve qui vérifiera si cette nation, ou toute autre nation, ainsi conçue et vouée au même idéal, peut résister au temps. Nous sommes réunis sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes venus consacrer une part de cette terre qui deviendra le dernier champ de repos de tous ceux qui sont morts pour que vive notre pays. Il est à la fois juste et digne de le faire. Mais, dans un sens plus large, nous ne pouvons dédier, nous ne pouvons consacrer, nous ne pouvons sanctifier ce sol. Les braves, vivants et morts, qui se sont battus ici l’ont consacré bien au-delà de notre faible pouvoir de magnifier ou de minimiser.

Le monde ne sera guère attentif à nos paroles, il ne s’en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes ont fait. C’est à nous les vivants de nous vouer à l’œuvre inachevée que d’autres ont si noblement entreprise. C’est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont offert le suprême sacrifice ; c’est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain ; à nous de vouloir qu’avec l’aide de Dieu notre pays renaisse dans la liberté ; à nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre »

Le 19 novembre 1863

Abraham Lincoln

Cimetière Militaire de Gettysburg

Pennsylvanie.

Bref historique du discours

Sur le plan politique, Abraham Lincoln rencontrait des difficultés auprès des membres du congrès et même au sein de son cabinet pour faire accepter son projet de reconstruction des Etats sécessionnistes occupés par l’armée fédérale.

Enfin, la proclamation de l’émancipation des esclaves et l’incorporation des noirs dans l’armée de l’union avaient changé la nature même de la guerre. En effet, le recrutement d’hommes de couleur dans l’armée fédérale était autorisé dés le 17 juillet 1862. Mais c’est réellement en 1863 avec l’engagement du 54eme régiment du Massachusetts commandé par le colonel Robert Gould Shaw dans l’attaque du Fort Wagner à l’aube du 18 juillet qu’Abraham Lincoln prît conscience qu’il fallait compter désormais sur les soldats noirs pour remporter la victoire. Il était donc devenu impossible politiquement de cantonner ce conflit dans l’objectif initial fixé en avril 1861 par le président.

Ce n’était plus un combat pour le maintien de l’union entre Etats esclavagistes et Etats non-esclavagistes mais un conflit qui devait avoir pour issue la naissance d’une nouvelle nation fondée sur des principes démocratiques dans laquelle se retrouveraient ceux qui avaient voulu faire sécession et ceux qui avaient contribué à préserver l’union. Tel était le souhait d’Abraham Lincoln exprimé dans son discours de Gettysburg »