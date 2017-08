Congo: Liste des 38 Gangsters du nouveau gouvernement de Sassou Nguesso

1- Ministre d’État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé : Isidore Mvouba

2- Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice et des droits humains : Aimé Emmanuel Yoka

3- Ministre d’État, ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine marchande : Rodolphe Adada

4- Ministre d’État, ministre du travail et de la sécurité sociale : Florent Ntsiba

5- Ministre d’État, ministre de l’Économie, des finances du plan, du portefeuille public et de l’intégration : Gilbert Ondongo

6- Ministre des Affaires étrangères et de la coopération : Basile Ikouébé

7- Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation : Raymond Zéphirin Mboulou

8- Ministre des Mines et de la géologie : Pierre Oba

9- Ministre de l’Économie forestière et du développement durable : Henri Djombo

10- Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat : Guy Brice Parfait Kolélas

11- Ministre de la Construction, de l’urbanisme et de l’habitat : Claude Alphonse Nsilou

12- Ministre de l’Agriculture et de l’élevage : Rigobert Maboundou

13- Ministre de l’ Énergie et de l’hydraulique : Henri Ossebi

14- Ministre de l’Équipement et des travaux publics : Émile Ouosso

15- Ministre de la Santé et de la population : François Ibovi

16- Ministre des Petites, moyennes entreprises et de l’artisanat : Adélaïde Yvonne Mougany

17- Ministre à la présidence de la République chargé de l’Aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux : Jean-Jacques Bouya

18- Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technogique : Bruno Jean Richard Itoua

19- Ministre à la présidence de la République chargé de la Défense nationale :Charles Richard Mondjo

20- Ministre des Hydrocarbures : André Raphaël Loemba

21- Ministre de la Culture et des arts : Jean-Claude Gakosso

22- Ministre du Commerce et des approvisionnements : Claudine Munari

23- Ministre des Postes et télécommunications : Thierry Moungalla

24- Ministre des Affaires sociales, de l’action humanitaire et de la solidarité :Émilienne Raoul

25- Ministre de l’Enseignement supérieur : Georges Moyen

26- Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation :Hellot Matson Mampouya

27- Ministre à la présidence de la République chargé des Zones économiques spéciales : Alain Akouala Atipault

28- Ministre de la Communication et des relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement : Bienvenu Okiemy

29- Ministre des Affaires foncières et du domaine public : Pierre Mabiala

30- Ministre des Sports et de l’éducation physique : Léon-Alfred Opimbat

31- Ministre de la Pêche et de l’aquaculture : Bernard Tchibambelela

32- Ministre de l’Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi : Serge Blaise Zoniaba

33- Ministre du Tourisme et de l’environnement : Josué Rodrigue Ngouonimba

34- Ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique : Anatole Collinet Makosso

35- Ministre de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement : Cathérine Embondza née Lipiti

36- Ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande :Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou

37- Ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé des voies navigables et de l’économie fluviale : Gilbert Mokoki

38- Ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’Économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, chargé du Plan et de l’intégration : Raphaël Mokoko.

