HOMMAGE AUX PERES DE L’INDEPENDANCE DU CONGO-BRAZZAVILLE : portrait de Jacques Opangault

Personnalités d’outre mer: JACQUES OPANGAULT Vice président de la république du CONGO

Monsieur JACQUES OPANGAULT, vice président de la République du CONGO, est né le 18 décembre 1907 à IKAGNA, département de la likouala-mossaka. Il commença ses études primaires à la mission catholique de BOUNDJI et les poursuivit à BRAZZAVILLE. Le 1er février 1938, il débute dans la carrière judiciaire au tribunal civil de BRAZZAVILLE et, bientôt, s’intéresse à la politique. En décembre 1946, il est élu conseiller territorial du CONGO; leader du mouvement socialiste africain ( MSA); il devient le 15 mai 1957, vice président du gouvernement issu de la loi-cadre. Au moment de la proclamation de la République et du déplacement de son chef-lieu de Pointe noire à Brazzaville, en 1958, il s’oppose au gouvernement de l’abbé FULBERT YOULOU et, ses troupes manifestent avec impétuosité leur solidarité avec leur leader.

Tête de liste MSA dans la 5éme circonscription de likouala-mossaka, il est élu avec toute sa liste le 14 juin 1959; des graves événements qui se déroulèrent à Brazzaville et dégénèrent en émeutes tribales, rendent nécessaire une RECONCILIATION NATIONALE et, JACQUES OPANGAULT en sera un des initiateurs, avec son ami du séminaire de Mbamou, FULBERT YOULOU. Une loi d’amnistie rendra Monsieur OPANGAULT à son activité politique. Au nom de l’UNITE NATIONALE et de l’EFFORT PUBLIC, le 13 aout 1960, JACQUES OPANGAULT sera nommé ministre d’état et, fera partie à ce titre, avec le vice président du conseil, Monsieur TCHICHELLE, de la première délégation de la République du CONGO à NEW YORK, au CONSEIL de SÉCURITÉ des NATIONS UNIES.

Il devient second vice président du conseil des ministres , garde des sceaux et ministre de la justice le 11 janvier 1961 et enfin, il est nommé vice président du conseil en juin 1961.

Dépassant les querelles tribales, la coopération de l’abbé YOULOU et de Monsieur OPANGAULT, est le signe des PRÉOCCUPATIONS HUMAINES des responsables de la République du CONGO. Il est CHEVALIER de la légion d’honneur , officier de l’étoile noire du BENIN, grand-croix du mérite Congolais.

Par louis aimé MPASSI

Président ADDCF ( association de défense des droits des Congolais en FRANCE)

Source : DAM ( direction des affaires africaines et malgaches du quai d’orsay, ministère des affaires étrangères FRANCE)

