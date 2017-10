La genèse de l’esclavage et de la traite négrière par les portugais au Kongo . Par RENÉ MAVOUNGOU PAMBOU

D’emblée, il convient de poser que l’esclavage n’a jamais été créé par les blancs encore moins par les noirs. Il a existé sous toutes les latitudes, à toutes les époques de l’histoire de l’humanité et a quasiment été pratiqué, par toutes les tribus, cultures, civilisations, groupes ethniques, et religions. En fait, le vocable même « esclave » a pour racine le mot « slave » qui vient lui-même du peuple slave d’Europe. Mais il convient cependant de signaler que la pratique esclavagiste diffère selon les temps, les latitudes et les cultures. Au royaume de Kongo, par exemple, l’esclavage n’a jamais été envisagé sous une perspective économique ou mercantile encore moins à grande échelle, comme cela avait été le cas pour la traite négrière et l’esclavage arabo-musulman (s’étant étendus sur 14 siècles) et la traite négrière et l’esclavage transatlantiques par les occidentaux (ayant duré plus de 4 siècles). C’est ainsi qu’il y était essentiellement attesté deux catégories d’esclaves : les esclaves domestiques et les esclaves prisonniers de guerre. On peut cependant affirmer sans coup férir qu’ en Afrique noire, de manière générale, l’esclavage n’a jamais été envisagé comme mode de production, c’est ainsi que la pratique d’esclaves du travail forcé n’a jamais existé dans la culture kongo.

Il est de notoriété publique que la traite négrière et l’esclavage transatlantiques par les occidentaux ont été pratiqués pour la première fois au royaume Kongo par les portugais. Il nous faut cependant lever l’équivoque sur un poncif éculé qui veut que les monarques noires, pratiquant l’esclavage avant l’arrivée des blancs, auraient volontairement proposé leurs sujets à la vente à ces derniers. Ceci relève d’une grossière vue de l’esprit quand ce n’est d’une escroquerie ou d’une masturbation intellectuelle nimbée de mauvaise foi. Cet argument spécieux sinon cette contrevérité relève d’une falsification éhontée de l’histoire et une démarche visant à salir injustement la mémoire des monarques africains. Il convient de signaler que dès 1506 le Manikongo Dom Afonso 1er, né Mvemba Nzinga, un visionnaire animé d’un véritable projet de modernisation de son Etat, avait commencé à envoyer des sujets kongo au portugal pour un séjour d’études. Et après leurs études certains de ces kongo devaient revenir à Kongo dia Ntotila qui, plus tard sera débaptisée San Salvador, la capitale du Kongo.

Par le biais de ces personnes c’est une élite qui était formée et on y comptait même un évêque, Dom Henrique fils du roi Afonso 1er qui deviendra émissaire du Kongo auprès du souverain pontife au Vatican à Rome. Cet ecclésiastique kongo de la première heure est mort et enterré à Rome. Un neveu du roi sera professeur et tiendra une école publique d’humanités à Lisbonne. La plupart des jeunes gens envoyés au Portugal pour étudier étaient d’origine aristocratique. Le Manikongo Afonso 1er établira également des relations plus directes avec le Saint-Siège, se passant ainsi de l’intermédaire ou services lusophones. C’est ainsi qu’en 1513, au temps du pape Léon X, fut créée à Rome la prémière ambassade du Kongo. Cette représentation diplomatique fut à la charge des jeunes diplômés kongo, fraîchement émoulus de différentes écoles de Lisbonne. En dépit de ceci, une contre-vérité verra le jour, affirmant que les fils des notables et nobles du Kongo étaient offerts en cadeau au monarque portugais.

La présence de ces étudiants à Lisbonne servira donc d’une pseudo-justification au lancement de l’esclavage et de la traite négrière par les portugais sur la côte Ouest africaine, notamment à l’endroit des Kongo. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’origine de la traite négrière résulte non seulement du contact des portugais avec le Brésil, mais surtout de la cupidité viscérale du roi portugais Manuel, qui en 1512 demandait au chef de l’ambassade établie à Mbanza Kongo de faire charger les navires, pour le retour, avec du cuivre, de l’ivoire et des esclavages. De ce fait, le roi Afonso pouvait ainsi payer le coût des études des jeunes kongo et les frais de voyage à Rome. Ces matières premières et les esclaves devaient également servir de monnaie d’échange pour tous les produits précieux, les ornements, armes, vêtements et instruments envoyés au roi.

En fait, impliquer des êtres humains dans de tels échanges, et ce, à des fins d’esclavage, relevait d’une contrepartie absolument disproportionnée! Et c’est donc à partir de cette période que les relations entre les deux Etat deviendront tumultueuses. Tout simplement parce que cette demande insolite d’esclaves était irrécevable pour la cour du Kongo et surtout pour le monarque Afonso qui était devenu un fervent chrétien. Fournir ses sujets comme esclaves aux portugais serait contrevenir aux principes religieux qui fondaient sa nouvelle foi. Devant ce refus, les portugais commenceront à opérer des rapts d’esclaves sur la côte et ils pousseront l’impertinence sinon l’outrecuidance jusqu’à enlever des personnes de rang noble ou même des membres du lignage royal. En effet, les portugais ne devaient pas ignorer que les arabo-musulmans ponctionnaient l’Afrique noire, depuis le VIIe siècle, par le littoral oriental, au moyen du même mode opératoire, à savoir des rafles et razzias.

En 1526, le Manikongo Afonso 1er réagit en écrivant au roi Jean III du Portugal pour dénoncer ces actes crapuleux et délictueux sur ses terres, et en même temps lui demandant de mettre un terme à cette vile pratique. Mais hélas, contre toute attente, sa requête reçut une réponse cynique, lui opposant une fin de non recevoir. En 1529 et 1539 il fit également appel au pape pour qu’il fasse entendre raison aux portugais concernant leurs scandaleux abus et délits, mais sans succès. C’est ainsi que les relations entre les deux pays s’envenimèrent. Après la mort de Afonso 1er, le Kongo évoluera vers une instabilité permanente, au point d’amorcer un déclin inexorable, en raison de l’obstination des portugais à développer l’esclavage. D’où la célébre bataille d’Ambuila du 25 octobre 1665 qui est la conséquence, entre autres, de la pratique esclavagiste portugaise à l’endroit du peuple kongo. Défaits et soumis par la puissance des armes à feu, les Kongo excepterons, par devers eux, l’esclavage et la traite négrière qui leur étaient désormais imposés.

De toute evidence, avant que l’homme blanc ne foule le sol de nos ancêtres, le kimuntu kongo “l’humanisme kongo” était tel qu’on ne pouvait sacrifier la dignité humaine, fut-il un esclave, sur l’autel de considérations bassement matérielles, au point de chosifier l’être humain et de le ravaler au rang d’un “bien meuble” (selon le Code Noir qui n’en est pas moins un monstre juridique). Depuis, nous savons qu’aux Amériques la férocité blanche, sur fond de conquête de terres, était telle que les leucodermes y ont perpétré un abominable génocide à l’endroit des Indiens. Il convient cependant de signaler un fait non moins important, sur le plan physiologique, ces derniers étaient moins disposés à être transformés en bêtes de somme, exécutant des travaux forcés, dans la perspective de la mise en valeur des terres du Nouveau Monde. C’est ainsi que les portugais initieront le machiavélique projet pour lequel le Kongo deviendra un reservoir de main-d’oeuvre servile.

Les autres nations européennes, ayant flairé le filon, ne taderont pas à s’engouffrer dans l’épouvantable brêche ainsi opérée dans le tissu social kongo par le Portugal. Plus tard, avec le développement de l’esclavage et la traite négrière, les Amériques seront muées en un véritable univers concentrationnaire où, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il convient de le souligner, les leucodermes ont expérimenté l’usage des chambres à gaz pour ôter la vie aux Noirs. C’est autant dire que le Troisième Reich ou du moins l’Allemagne nazie n’avait rien inventé.

L’église apostolique romaine, activement impliquée dans le vil commerce des bois d’ébène, le justifiera cependant par le fumeux et très controversé mythe de la malédiction de Cham. La traite négrière et l’esclavage seront donc prétendument envisagés pour sauver l’âme du Noir. Mais sous ce fallacieux pretexte, nous savons combien impressionnante a été la multitude d’âmes noires sacrifiées sur l’autel de la cupidité et de la férocité blanches. Il sied de signaler, en passant, l’effroyable génocide d’esclaves noires par les arabo-musulmans. Ceux-ci, pour des raisons d’eugénisme ou de pureté de race, envisageront “la solution finale” consistant notamment en l’infanticide systématique à l’égard des nourrissons noirs et la castration massive des mâles négro africains. On peut cependant déplorer le fait que des millions d’êtres humains ainsi déportés dans les pays arabo-musulmans ont quasiment tous disparu du fait de ces traitements foncièrement inhumains, barbares et criminels. De ce fait, l’Occident et le monde arabo-musulman ne seraient-ils pas juchés sur le plus haut tas de cadavres de toute l’histoire de l’humanité ?

En somme, l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage soulève des questions qui touchent aux fondements mêmes de notre humanité. Or, il s’avère que les occidentaux sont très frileux quant à la perspective visant à établir la vérité historique, notamment sur leur responsabilité concernant l’origine, au Kongo en 1500, de ce crime contre l’humanité, défini désormais par la loi, préférant cependant nous présenter une version édulcorée à souhait de cette horrible tragédie imposée aux Noirs. C’est tout de même assez curieux de constater que, particulièrement dans ce domaine, le mutisme volontaire sinon l’amnésie de l’historiographie occidentale est total! On reprochera, certainement à tort, à l’homme noir de “n’être pas assez entré dans l’histoire”, mais si entrer dans l’histoire revient à manifester la volonté de puissance, de domination et surtout, pour des motifs bassement matériels, de porter le fer et le feu chez d’autres peuples à travers le monde, on peut donc comprendre que pour des raisons évidentes, l’Africain aurait preféré faire preuve de kimuntu “humanisme”.

Par René Mavoungou Pambou

Ethnolinguiste de formation

Diffusé le 21 septembre 2013, par www.congo-liberty.com

