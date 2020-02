De l’expérience de la Transition 1991-1992, une vision d’éthique et de gouvernance. Par JEAN LUC MALEKAT

1 ère diffusion le 3 décembre 2013

L’éthique dans l’esprit et dans les cœurs, se traduisant par les actes, est à la fois un rempart naturel contre toute dictature et le levain d’un développement harmonieux.

S’agissant du Congo Brazzaville, nous allons dans une première partie nous appesantir sur la période de la Conférence Nationale et du Gouvernement de Transition d’André MILONGO auquel j’ai participé en tant que Ministre chargé de l’Economie, des finances et du Plan du point de vue éthique.

Dans la seconde partie, compte tenu des 55 ans de l’existence de la République du Congo, nous chercherons à expliciter notre devise Unité-Travail-Progrès et montrer en quoi l’éthique est nécessaire pour l’accomplissement de cette devise.

I- La Conférence Nationale et le Gouvernement de Transition : Atouts et Limites

Le leitmotiv de cette Conférence Nationale qui s’est déroulée du 25 février au 10 juin 1991, portée par Monseigneur Ernest KOMBO, reposait en ces maximes :

« Nous voulons d’un Congo où l’on ne tuera plus, où l’on ne volera plus, et où l’on ne mentira plus »

Malheureusement ce cri de cœur ne fut pas entendu.

Après cette période, nous avons assisté à des guerres meurtrières et destructrices, ayant pour conséquences, ruine et deuil pour la majorité des Congolais.

Nous observons de plus en plus des comportements négatifs tels que le népotisme, le clientélisme, la corruption etc..

Tout ceci est la conséquence d’une crise morale qui se perpétue depuis de nombreuses années, alors que nous pensions à l’époque nous en soustraire.

Avions-nous respecté en 1991 et 1992 ces principes évoqués ci haut ?

Je voudrais par ce témoignage et à travers des exemples, donner quelques éléments d’appréciation, concernant mon champ d’action à l’époque.

« Tu ne tueras point »

Nous avions toujours pensé que pour résoudre les différents problèmes et conflits que le dialogue était la solution primordiale.

Les grèves de la majorité des administrations financières.

Il faut avoir à l’esprit que certaines institutions et personnes n’appréciaient pas le changement et le Ministère des Finances fut l’endroit d’où furent déclenchées des grèves simultanées, sans préavis, avec des revendications irraisonnables, des destructions de matériels dans l’idée d’affaiblir le Nouveau Gouvernement.

Nous y fîmes face en utilisant d’autres moyens pour drainer les fonds, payer les travailleurs, et ce uniquement par le cabinet et quelques travailleurs volontaires tout en nous faisons assister par les services de sécurité.

Le dialogue permanent nous permit non seulement d’assurer une équité entre les différentes administrations mais également de trouver une solution de sortie de crise pour les grévistes.

Le coup d’Etat de janvier 1992

La tentative de coup d’Etat contre le Premier Ministre André Milongo à la suite de son voyage aux Etats Unis et la crise politico militaire qui s’en suivie fut résolue par un remaniement ministériel avec l’entrée du Ministre de la Défense Raymond Damase NGOLO, qui se comporta de façon très loyale vis-à-vis du Premier Ministre et de son Gouvernement.

Il faut reconnaître que l’esprit de dialogue et du caractère non belliciste du Premier Ministre et du Président du Conseil Supérieur de la République permirent d’éviter d’inutiles conflits.

Les élections de 1992

André MILONGO, candidat à l’élection présidentielle réussit à démentir l’absurdité selon laquelle on « n’organise pas les élections pour les perdre ».

Eliminé dès le premier tour, il s’inclinât, en vrai homme d’Etat devant le verdict des urnes.

« Tu ne voleras point »

1- les corrupteurs

Alors que l’attention des ONG et des institutions internationales est davantage portée sur les corrompus que sur les corrupteurs, je peux certifier qu’à cette époque, j’avais refusé d’entrer dans des pactes de corruption d’autant plus que certains de nos interlocuteurs nous trouvaient rigides et ils ont alors dit qu’ils « ne connaissaient pas cette nouvelle Afrique » mais je pense également qu’ils se méfiaient de nous.

Il faut reconnaître qu’à l’époque, pour les entreprises, les pots-de-vin étaient jusque là déductibles fiscalement.

Nous étions tellement animés par l’esprit de la Conférence Nationale et cela nous semblait tout à fait naturel de ne pas se faire corrompre.

2- « Ossombi lopango ? » (As-tu acheté une parcelle ?)

Voici la remarque faite avec moquerie par certains agents du Trésor Public à Monsieur François EBONGOLO, gestionnaire des caisses d’avances, lorsqu’il remboursait l’excédent des sommes à remettre au Trésor au titre des frais de mission. Nous apparaissions dès lors comme des extraterrestres, mais nous trouvions cela tout à fait normal et ce au regard des règles budgétaires et déontologiques.

3- les Actes 227 et 277 de la CNS

L’Acte 227 ordonnait la communication des dossiers de la commission ad hoc des biens mal acquis, scandales économiques et financiers au ministère de la justice et demandait au ministre concerné d’exercer des poursuites judiciaires.

L’Acte 277 déclarait les biens meubles et immeubles saisis par la commission ad hoc biens mal acquis comme propriétés de l’Etat.

Au vu de ces deux actes j’avais commencé à entrevoir l’Autorité de l’Etat, d’autant plus que certains contribuables récalcitrants que je connaissais –ayant travaillé des années auparavant dans l’Administration fiscale- commençaient à s’acquitter de leurs impôts.

« Tu ne mentiras pas »

Ici, je parlerais un peu de nos insuffisances, et aussi de notre générosité d’autant plus que pour la plupart d’entre nous, nous étions mus par un idéal de changement systémique.

Naïfs et/ou dindons de la farce ?

De la Conférence Nationale Souveraine se dégageaient quatre tendances. D’une part, celles qui étaient organisées, à savoir le MCDDI et ces associations satellites; le PCT et ses démembrements, des transfuges du PCT qui formeront plus tard l’UPADS. Et d’autre part, une majorité silencieuse et incomprise, comprenant à la fois des individualités, quelques intellectuels, des membres de la société civile et certaines associations non affiliées, qui croyaient en la démocratie et je me suis situé dans ce dernier groupe.

Les guerres successives qui se sont déroulées ne devaient pas nous surprendre d’autant plus que les trois premiers groupes pensaient que « le pouvoir était au bout du fusil » d’où la création des milices ninjas, cobras et cocoyes, tandis que le dernier groupe était constitué de non belligérants, non-violents et pacifistes, qui pensaient que le changement s’opérerait sans effusion de sang.

Il est donc de ce fait primordial au regard de cette expérience que des honnêtes gens, partisans de la non-violence et respectueux du Droit se regroupent pour s’occuper des chantiers primordiaux actuels que sont l’éducation, la santé, la justice, le développement harmonieux du pays, l’ouverture à la coopération internationale afin d’apporter leur façon d’aimer le Congo.

2- Communication déficiente

En matière de communication, notre Gouvernement était déficient tandis que ceux qui nous étaient opposés étaient très actifs. Nous aurions pu vraisemblablement éviter certaines crises en rétablissant la vérité si nous maitrisions la communication et ses supports.

Et pourtant nous aurions pu souligner certaines prouesses. Lorsque nous sommes arrivés, la masse salariale avait augmentée de 55% du fait des recrutements anarchiques dans la fonction publique durant la Conférence Nationale par le Gouvernement précédent.

Nous n’avions révoqué personne et avions continué à payer le personnel de l’Etat durant une période financièrement très difficile, alors qu’aujourd’hui, les recettes budgétaires sont plus de 40 fois supérieures par rapport à notre époque.

Nous sommes arrivés avec aucun franc en caisse et nous avons laissé au Gouvernement Lissouba la somme de 50 millions de dollars que j’avais négociée avec certains partenaires.

3- La corruption non éradiquée

Malgré ces petits exemples, la corruption ne fut pas éradiquée, même à notre époque.

D’ailleurs nous n’avions pas réformé l’Etat ni instauré des règles en ce sens concernant le secteur privé.

Ce phénomène de la corruption est très complexe et procède en fait d’une interaction sociale entre plusieurs individus ; il s’agit donc bien d’un phénomène social et non une spécialité dévolue à certaines cultures.

Dans les faits, la corruption que nous pouvons appréhender est un iceberg dont on ne peut pour l’instant entrevoir qu’une partie superficielle, l’essentiel se réalisant aux travers des manipulations comptables et montages financiers sophistiqués.

II – Les Devises de la République : Unité Travail Progrès

Par acte n° 002 de la CNS, les symboles de la République étaient restaurés : drapeau vert jaune rouge, hymne national « la Congolaise », sceaux et armoiries, devise : unité travail progrès

Pour rétablir la confiance, panser nos plaies et repenser le Congo, il faut revenir aux fondamentaux de notre devise que nous allons essayer d’expliciter à notre manière en y associant la notion éthique.

UNITÉ



C’est le socle de la Nation et l’Etat est le garant de l’Unité Nationale et de la Cohésion sociale.

Cette garantie ne peut se réaliser que lorsque les libertés publiques sont sauvegardées :

Libertés fondamentales ou de la personne (respect et dignité de la personne humaine, respect de la personnalité, liberté de circulation,) ;

Liberté de la pensée intellectuelle : liberté d’opinion, liberté de religion, de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, des spectacles, de réunion et d’association ;

Liberté à caractère économique : liberté du travail (droit au travail, droit de grève), droit de la propriété, liberté du commerce et de l’industrie ;

La cohésion sociale s’obtiendra grâce à un mieux être équitablement répartie.

La culture est le ciment de l’unité nationale à travers la famille et l’éducation.

L’Unité nationale peut également être établie si la sécurité des biens et des personnes est assurée ainsi que le maintien de la paix.

L’Unité est sauvegardée quand il existe réellement un Etat de droit, ce qui induit le respect des Droit de l’Homme et de l’établissement du jeu démocratique .en vue du choix par les électeurs des différentes options de vie en société proposées par les acteurs de la vie politique.

Pour bénéficier des vertus du jeu démocratique, il ne suffit pas seulement de l’instaurer (condition nécessaire), mais il est primordial que les différents acteurs s’y conforment (condition suffisante).

Il est également important de séparer les différents organes que sont l’exécutif, le législatif pour un contrôle tant moral que technique, le judiciaire par la mise en place d’une justice indépendante, la presse indépendante mais respectant les règles déontologiques.

Les guerres fratricides ont porté un coup dur à l’Unité Nationale.

Si celle-ci a capoté, cela est dû au fait que les différents protagonistes des crises congolaises n’ont jamais voulu respecter les règles du jeu démocratiques, animés par des sentiments abjects, immoraux et amoraux.

Le mal congolais ne peut s’appréhender qu’à travers une crise de gouvernance basée sur la primauté des intérêts particuliers cachés dans l’apparence du politique, ce qui correspond à un manquement d’éthique élémentaire.

Les différentes classes politiques au pouvoir ont dès lors maintenu l’illusion auprès de leurs clients et de leurs soutiens qu’elles ne pourraient défendre leurs intérêts que si elles se perpétuent au pouvoir.

Cette fausse vision d’une cause commune à défendre est à la base des nombreux conflits récurrents en République du Congo qui ont conduit les dirigeants successifs à user de la violence, de la tricherie et de la ruse, afin de bénéficier des prébendes issues d’une économie de rente : rente de situation obtenue à travers la détention d’un poste politique permettant l’enrichissement, rente de production à travers la spécialisation confinée à notre pays en tant que producteur de matière spécifiques tels pétrole et bois.

TRAVAIL

Le développement et la grandeur d’un pays se réalise grâce au travail. Celui-ci se valorise à travers l’éducation, la formation et la recherche.

Aujourd’hui dans notre pays, la valeur travail est négligée au profit de l’appât du gain facile et de l’irresponsabilité.

Il est nécessaire de repenser notre système éducatif avec des objectifs de formation, d’encadrement, d’évaluation, de savoir, de savoir-faire et de savoir être.

Il faut l’adapter aux besoins de l’activité économique et donner de l’importance aux métiers et ce dans différents secteurs : agriculture, élevage, construction, habitat, menuiserie, ébénisterie, assainissement, production d’énergie, mécanique, électricité, sport, musique, arts plastiques et décoratifs…



De même il est nécessaire de s’adapter au développement des nouvelles technologies de l’information et des grandes mutations du monde moderne.

Le désir d’efficacité, de performance et de compétence nécessitent l’amélioration de la compétitivité, le soutien aux initiatives individuelles et des associations afin de favoriser l’esprit d’entreprise, le sens des responsabilités et l’émergence de pépinières d’entreprises.

La concertation entre partenaires sociaux, partenaires économiques, administrations et experts s’avère également indispensable pour favoriser les citoyens intégrés dans une vie professionnelle, honnêtes, consciencieux et respectueux des lois et d’autrui.

Enfin, il est nécessaire de faire bénéficier la population d’un niveau de protection sociale et d’assurer une véritable solidarité entre les différents groupes sociaux et les différentes générations (legs des générations passées, devoir vis-à-vis des générations présentes et de celles qui vont se succéder).

Tout ceci a certes un coût et est quantifiable.

La lutte contre le chômage (jeunes, adultes) est le défi le plus important à mener dès maintenant et nous qualifierons tout ce processus sous le vocable de valorisation humaine.

Ce programme devant consister au niveau national d’évaluer, de former, d’accompagner et de placer les différentes personnes et ce en adéquation avec les besoins du pays.

PROGRÈS



Pour assurer ce progrès et cette prospérité que nous souhaitons tous, il est d’abord primordial de changer de mentalités et refuser toute rigidité au changement.

Il nous faut un nouvel état d’esprit : refuser le conformisme, l’assistanat, la corruption et réhabiliter l’entreprise privée en favorisant la libre entreprise.

En cela l’apport de la diaspora congolaise habituée à d’autres normes de travail est nécessaire.

Dès lors le rôle de l’Etat devrait évoluer : se cantonner dans une politique « redistributive » pour corriger l’allocation des revenus, élaborer des règles de jeu, établir une saine concurrence à travers notamment des règles de l’OHADA (Organisation Harmonisé du Droit des Affaires). Faire Faire plutôt que Faire.

Néanmoins l’Etat veillera à la transparence et la traçabilité totale des richesses naturelles : pétrole, bois, mines etc.., tant en volume qu’en valeur.

L’appartenance du Congo à la CEEAC et à la CEMAC ne doit pas être considérée comme une contrainte mais comme une ambition.

Pays de transit, il doit se servir de cet atout géographique comme un point d’appui ou de levier. (Infrastructures, communications, télécommunication, commercialisation, tourisme etc.)

La méthodologie de changement doit s’effectuer selon les différents domaines d’intervention soit par consensus ou au forceps, soit de façon progressive ou par spasme.

Pour opérer ces changements, il est nécessaire de déterminer des dates butoirs et des délais de grâce. L’évaluation des actions devant se faire sur la base de critères mesurables.

La réalisation d’une prospérité globale passe encore une fois par la lutte contre le véritable fléau qui mine notre société qu’est la corruption.

Les enquêtes montrent que la corruption renforce les inégalités et réduit l’accès aux biens et services publics. Elle crée donc en général un climat économique défavorable à la majorité de la population.

La lutte contre ce phénomène passe par le respect de l’orthodoxie financière, le renforcement des pouvoirs des organes législatifs et de contrôle, l’exercice des pouvoirs coercitifs de la justice avec l’application des sanctions y relatives.

Une fois ces préalables établis (Etat de droit, évolution des mentalités, instauration d’un cadre permettant de sécuriser les affaires et de lutter contre la corruption), les axes stratégiques suivants peuvent être poursuivis à savoir améliorer les grandeurs macroéconomiques globales et réaliser des projets de développement durable en instaurant un nouveau cadre de vie rural et urbain ayant pour finalité de contribuer en la réalisation des besoins essentiels de chaque citoyen à savoir se nourrir, se loger, se soigner et s’éduquer.

Nous croyons en la capacité et à l’ingéniosité des congolais de réaliser à la fois l’Unité, le Travail et le Progrès.

D’autres peuples dans des cas similaires, l’ont déjà fait, et nous pensons entre autres à Singapour.

Dans le classement Doing Business de 2014 sur la facilité de faire des affaires, ce pays occupe le 1er rang alors que le Congo occupe le 185ème rang sur 189 pays.

Conclusion

En changeant de comportement, en sachant accepter l’autre, en comprenant que nous sommes tous complémentaires, nous pourrons tous ensemble nous atteler à la reconstruction de notre pays en nous souvenant des paroles du roi Ghezo d’Abomey : « Si tous les fils du Royaume venaient par leurs mains assemblées boucher le trou de la jarre percée, le Royaume sera sauvé ».

Par Jean Luc MALEKAT

« Directeur Général des Impots 1988-1991 »

« Ministre du Budjet et des Finances du Gouvernement de Transition 1991-1992 »

Diffusé le 3 décembre 2013, par www.congo-liberty.com