Congo : Pénurie du pétrole lampant à Brazzaville

BRAZZAVILLE, 10 juin

La capitale congolaise, Brazzaville, connaît depuis quelques jours une pénurie de pétrole lampant, très utilisé dans les ménages et dont le prix du litre a doublé chez les trafiquants appelés « Kadafi », passant de 600 FCFA à 1.200 F CFA, contre 320 F CFA le prix officiel dans les stations services, a constaté vendredi notre correspondant.

« Depuis quatre jours, j’ai du mal à faire la cuisine, par manque de pétrole et quand vous en trouvez chez les Kadafi, il coûte très cher, le litre que nous achetons chez eux à 600 F CFA est passé à 1200 F CFA, parfois 1.500 F CFA, c’est vraiment difficile et de plus en plus j’utilise le charbon de bois. Mais il me faut du pétrole pour mes lampes tempêtes la nuit », s’est plainte Véronique Mankou, 36 ans, mère de trois enfants, dans le quatrième arrondissement, Moungali à Brazzaville.

Le pétrole lampant reste un produit rare dans la plupart des stations services à Brazzaville où les quantités venant de la raffinerie de Pointe-Noire, ne répondent pas à la forte demande.

Dès qu’une station service est approvisionnée, les populations accourent pour acheter plusieurs bidons, à raison de 320 F CFA le litre, le prix officiel longtemps maintenu par le gouvernement.

De nombreux jeunes « Kadafi » approvisionnent régulièrement Brazzaville en faisant venir en contrebande ce produit de Kinshasa.