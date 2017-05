D’UN POPULISME DOCTRINAL Ᾱ UNE CONSTITUTION AUX BICEPS. Par Dina Mahoungou

« Avant d’attaquer un abus, il faut voir si on peut ruiner ses fondements »

– Vauvenargues (1715 – 1747) Moraliste français

Tous les autres ne sont rien en face du timonier. Les Congolais se laissent abêtir avec un penchant spectaculaire pour la facilité et sont donc responsables de leur servitude, la faune des enchantés.

L’intransigeant punit un peuple qu’il lasse et épuise avec une précision servie par la nature de sa méchanceté. Le guide ès embrouilles, Sassou le bel immonde est au zénith de sa construction, mon beau ramage, il se fout de l’opinion, de ses désirs et de ses attentes. Prendre l’essor d’un lieu, à vrai dire il a conquis et possède tout le Congo avec une violence manifeste.

Dans ce pays amadoué, le courage ne suppléant l’idéal, l’éducation des citoyens étant toujours à la compromission dans ses effets propres et la lune c’est pas si loin ! Tous les enchantements de l’imagination, des petits danseurs burlesques, de piteux magistrats, des jongleurs aux banquiers d’affaires.

Tout là-bas se fait avec l’achat des consciences. Dès l’aube jusqu’à la tombée de la nuit, tout cet argent sale qui se distribue de haut en bas, dans des bassines par des rupins du Trésor Public.

Dans une société profondément inégalitaire, dans l’aigreur des passions étouffées.

La métamorphose des propriétés, l’utilisation maximale de la corruption, la libre circulation du bakchich, la ruse des fripons, des opulents riches à crever, des laquais et leurs entraves intégrés dans la pratique, une véritable comédie de féérie.

Ici, la puissance publique n’est pas dans le respect de la démocratie. Nous sommes en plein populisme doctrinal, la magouille a pris un parti extrême, la quille forte de sa définition. Les rigueurs sont compensées par les complaisances, par des avaries, par un étrange attirail. Sassou belle gueule, le maître du jeu, despote éclairé, chef des barbares est dans ses foutaises en permanence.

Un caudillo victorieux qui a capturé l’Ẻtat congolais, son pouvoir, les largesses et les charges, dans un confort égoïste avec ses féticheurs et ses conseillers de l’ombre.

Aujourd’hui, l’isolement de la diaspora n’est que provisoire, notre détermination doit se pousser en pleine lumière dans un bloc résistant.

Le despote Sassou le bellâtre qui est depuis longtemps aux coutures des deux mondes, l’ordre ancien et le nouveau doit être évincé et jugé devant l’Histoire. Celui-ci reste dans la mémoire des Congolais comme un criminel de premier plan avec ses haines et ses infamies, a sa place en prison.

Hors du pays natal, il nous faut une nouvelle remise en ordre. Nous avons des modèles pour exister, une agora pour penser et dire l’état des choses, vu la catastrophe et le délitement intérieur du Congo.

Ici et maintenant, nous saisissons la possibilité d’un avènement idéal pour changer les choses. Parmi toutes ces sollicitations en attente, nous avons refusé de nous taire, il faut que les médias, la justice fassent leurs œuvres. Nous devons réagir en toute conscience.

Ce que nous savons aussi, l’opposition de façade, les faux donneurs d’alerte, les girouettes, les guignols ne peuvent rendre raison à la justice. Ces grands trompeurs, tous pourris infiltrés dans la diaspora sont de mèche avec les assassins de notre patrie, unis dans un même système criminogène, le glissement des comportements humains sadiques, leurs auteurs très francs du collier.

Halte à la haine ! Un tel drame ne se reproduira plus en l’état d’une nouvelle guerre civile, nous y veillons, nous la cause du peuple. Sassou et ses affidés détiennent en eux un potentiel dévastateur immense, s’arrogent à bon droit les honneurs militaires, s’accrochent à leurs édifices. Sassou N’Guesso, personnage faustien, illusionniste hors pair.

Parmi nous, ils ont introduit des éclaireurs, des chiens de garde qui truquent avec notre lutte leurs évidences, des tentateurs sans foi, ni loi. Sartre fait cette belle démonstration quand il dit : « Quelles que soient les circonstances, en quelque lieu que ce soit, un homme est toujours libre de choisir, s’il sera traître ou non ».

Voilà pourquoi au Congo Brazzaville, autour du quartier présidentiel, dans l’espérance et la crainte, la longue procession des mendiants, des valets assujettis, des belles gonzesses entretenues, des renégats, et les courtisans passionnés vivent en reclus pour sauvegarder leurs tributs.

Bien entendu, ce qui caractérise le traître, l’appât du gain, l’imminence du prêt à saisir, l’indispensable aveuglement du cupide, le goût du lucre de tous ses émissaires officieux, scribes laudateurs et autres orateurs enflammés. Les représentants de ce pouvoir ont tout : réseaux de copinage, toute puissance de l’Ẻtat, immunité diplomatique. Ces prétentieux cumulards partout ont les pleins pouvoirs. Et tout ce vacarme dans les hôtels cinq étoiles.

L’on doit sans nul doute leur réserver la notion trop usitée d’avant-garde, les lauriers bien posés sur leurs grosses têtes de clercs. Depuis longtemps déjà, ils ont tourné le dos au bas peuple. La quête de l’immensité rend fou, toujours plus, elle cherche à faire prévaloir l’idée de continuité, de l’infini, l’idée des sbires élus. Entouré de ses aficionados de la torture, Sassou belle gueule, la Castafiore de la manip est toujours prêt à la réaction pour garder la main. Le bon larron réfléchit sans cesse sur la possibilité constante de renouveler le mal, la discorde, un désastre indubitable.

Un pays qui éclate à cause de la fourberie d’un seul quidam, c’est énorme. Chez Mister Sassou et tout autour de lui des festins, des habits d’apparat. C’est curieux, mais pourquoi chez lui, cet authentique sentiment d’horreur qui le pousse à détruire le bien ?

Et plus loin, dans nos quartiers délaissés, un vécu marginalisé, ancré à la vie quotidienne, tout au plus une horde en guenilles, un ramassis de ploucs qui ploie sous le joug d’un tyran.

Les fameux membres du Parti-Ẻtat, le PCT soutenu à hauteur d’appui sont les gardes-chiourmes de cette édification. Les citoyens sont des serfs attachés au domaine du Congo Brazzaville. L’avenir de tous ces gens est basé sur la manipulation, donc il n’y a plus lieu de recourir à la raison, les actes des gens dominés sont du domaine de l’affectif. Les sujets asservis et sans défense désignent une unité numérique que l’on a achetée pour dire oui à la Constitution. Et pour les hauts cadres de l’administration, il y a une série dont on a d’avance le suffrage, leur choix se fera docilement en disant oui à la modification de l’acte fondamental, ce sont des obligés, un pur combat à caractère moral. L’homme assujetti ne dispose d’aucune énergie, d’aucune incandescence pour s’opposer à plus fort que soi.

L’homme dompté, asservi, travesti vit entre le désespoir et l’angoisse et ça ne suffit pas, son quotidien est une fin absolue, ses projets conduisent à une impasse, la pitance incertaine.

Voilà pourquoi le triporteur Sassou belle gueule les fait rêver. L’homme des actions concrètes promet le bonheur pour tous, un bla-bla-bla … conventionnel.

Sassou et ses complices ratissent large, tous les rassemblements des intentions éparses et les lâchetés sont contenus. Des questions que le nigaud de base se pose, peut-être que cette fois-ci le généreux Général chef de l’Ẻtat rendra les choses plus supportables … et si on se faisait compagnon de route … sociétaire … ou initié … peut-être serions-nous à l’abri du besoin ?

Ces pauvres naïfs, des crédules qui se font violence pour ne pas mourir de faim, rien de plus ! La romance à illusions. Alors que les gestionnaires de la chose publique ont pris des mesures à leur encontre qui sont injustifiables et arbitraires.

La finalité à laquelle tous les dominés tendent plus ou moins consciemment, c’est d’être tranquilles, de vivre peinards dans un pays qui les portent et les nourrissent, du reste ils n’ont aucun paravent contre la morale des seigneurs.

En ce jour et pour toujours, l’homme enchaîné n’a pas facilement le dernier mot, c’est une triste réalité de la condition humaine. Et comment oser prétendre que le Congo resplendit ? Hardi les gars !

Ecoutez André Malraux vous dire en 1944 à Brazzaville :

« La liberté appartient à ceux qui l’ont conquise »

Dina Mahoungou le 21 juillet 2014

Ẻcrivain et journaliste médias

Auteur du roman : « Agonies en Françafrique » aux éditions l’Harmattan

Auteur du recueil des nouvelles : « Les parodies du bonheur » aux éditions Bénévent