ANALYSE DU DISCOURS D’INDEPENDANCE (30 JUIN 1960) DE S.E.M. PATRICE LUMUMBA. Par Mingwa Biango

Les discours d’indépendance des leaders africains rendirent hommage aux combattants de la liberté dont nombreux périrent, et sans qui, l’indépendance n’aurait pas été possible. Ils se terminèrent presque toujours sur les liens historiques liant dorénavant les anciennes colonies et leur métropole respective.

Le Ghanéen Kwame NKRUMAH pionnier de l’unité africaine, comme le Guinéen Ahmed SEKOU TOURE qui dit NON à la France en 1958, ne dérogèrent pas à cette règle. Malgré la guerre de libération d’Algérie, l’échange de correspondance entre le Général Charles de GAULLE et Abderrahmane FARES, Président de l’exécutif provisoire algérien, fut dans le même esprit !

Alors, pourquoi le discours prononcé le 30 juin 1960, date de la proclamation de l’indépendance du Congo-Belge à Léopoldville actuel Kinshasa, par le Premier Ministre congolais Son Excellence M. Patrice LUMUMBA fut-il le plus emblématique ?

Cette journée mémorable et historique pour le Peuple congolais commença par le discours condescendant de BAUDOIN 1er, Roi des Belges, faisant l’apologie du colonialisme, résumé par ces mots : « L’indépendance du Congo constitue l’aboutissement de l’œuvre conçue par le génie du Roi Léopold II… Il ne s’est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur ».

En revanche, contrairement à ses compères africains, le discours de Patrice Lumumba est un réquisitoire sans concession contre la colonisation belge qu’il assimile à l’esclavage. Que l’indépendance fut acquise par la lutte et non par la volonté du monarque.

Avec la précision d’une horloge suisse, il y rappelle les atrocités de presqu’un siècle d’oppression coloniale : privations, humiliations, spoliations, fusillades, les larmes de feux et de sang … endurées par son Peuple, qu’il invite au Devoir de mémoire ad vitam aeternam.

Pour Patrice Lumumba, l’indépendance était totale ou ne l’était pas. Les nouvelles relations d’égale à égale entre le Congo et la Belgique furent le leitmotiv. Il mit un point d’honneur à rappeler au Roi des Belges, que son gouvernement serait vigilant quant à l’application des nouveaux traités de coopération. Son patriotisme déclaré lui valut d’être définitivement qualifié d’anti-occidental par ses adversaires. D’autant plus qu’il conçut le développement de son pays dans une vision Panafricaine. Son challenge, faire du riche et immense Congo le centre du rayonnement de L’Afrique, pour rendre à l’homme noir sa dignité et son épanouissement par le travail librement consentit.

Assassiné le 17 janvier 1961, soit six mois après la proclamation de l’indépendance de son pays, le destin brisé de Patrice Lumumba transforma son discours énonçant clairement sa vision politique, en testament politique.

Plus de cinquante années après les indépendances africaines, les inégalités et les violations des droits de l’Homme que dénonça Patrice Lumumba sont malheureusement encore d’actualité. Non pas du fait du colonisateur, mais de ses propres fils devenus dictateurs ou valets du néocolonialisme. Ainsi, ce discours de Patrice Lumumba est désormais l’héritage politique de plusieurs générations d’africains.

Nous, Africains, considérons Patrice Lumumba comme le premier Héros noir africain transcontinental. D’abord il y a LUMUMBA et ensuite… MANDELA !



Mingwa Biango



Militant des droits de l’Homme et des libertés. Fondateur et directeur du journal La PALABRE, une publication distribuée gratuitement en France à plusieurs milliers d’exemplaires. Originaire du Congo-Brazzaville, il est également responsable du site d’information www.congo-liberty.com

Diffusé le 29 juillet 2014