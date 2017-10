CAMPAGNE DE DONS POUR LES ENFANTS DU POOL CE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 DE 13H30 A 18H00- 177 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS-AGECA

L’artiste Martial Panucci lance la campagne #NousSaignonsAvecLePool au sommet One Young World 2017 de Bogota

Ce n’est pas un conflit oublié, comme le disent malencontreusement Larcher et Cochez de La Croix, les mots comptent, mais un conflit ignoré sciemment et cyniquement pour cause de corruption internationale. La guerre contre les civils dans le Pool que livre Sassou Nguesso n’a empêché ni Anne Hidalgo, Dominique Strauss Khan, Dominique Perben, Yamina Benguigui etc. de faire le pèlerinage de Brazzaville ou d’Oyo.

Conflit oublié ? Oublié par qui ? Peut être par La Croix parce que le dossier terrain de RFI par Florence Morice reste à ce jour le seul. Nous invitons La Croix à y envoyer un reporter pour briser le huis clos imposé par le tyran.

Peu importe l’ignorance cynique dont est victime la guerre contre les civils dans le Pool, les congolais sont les acteurs de leur propre histoire et sont déterminés à faire savoir le drame qui s’y joue et la nécessité du départ sans conditions du tyran Denis Sassou Nguesso.

C’est pourquoi le Rappeur Martial Panucci qui représente le Congo et le Mouvement Citoyen Ras-Le-Bol au Sommet One Young World 2017 à BOGOTA en Colombie, lance la campagne #NousSaignonsAvecLePool pour sensibiliser la jeunesse mondiale.





