Congo-Brazzaville : Deux enfants, 8 ans et 5 ans trouvent la mort dans les bombardements de Sassou à Loulombo

Il y a eu des bombardements par les hélicoptères hier soir 03 octobre 2017 à Loulombo au bord de la rivière Niari. Deux enfants ont trouvé la mort sur place. Il s’agit de Milembolo Nephtalie âgé de 8 ans et de Milembolo Oméga âgé de 5 ans, deux sœurs.

Aujourd’hui 04 octobre il y a des bombardements et des tirs aux armes lourdes et légères dans la zone de Mpassa, Bangou et les environs. Une forte présence des miliciens de Sassou est constatée dans cette zone.

Pendant que Sassou divertit les pseudo-sages du Congo et du Pool, l’épuration ethnique continue.

SOURCE : Collectif Sassoufit

Diffusé le 04 octobre 2017, par www.congo-liberty.com

