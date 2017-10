INTERVIEW DE MARC MAPINGOU : Dialogue impossible avec le tyran et récidiviste Sassou-NGuesso ; Don de kits scolaires pour les enfants du Pool ; Diaspora et responsabilité politique ; Non à l’endettement du FMI conséquence du pillage des NGuesso ; Le Général Mokoko symbole de la libération du Congo-Brazzaville…

Marc MAPINGOU est un leader politique congolais qui réside actuellement en France où il est très actif dans les réseaux et la communication aux fins de la libération de son pays le Congo-Brazzaville.

Dans cette interview, Marc Mapingou exhorte les Congolais à plus de solidarité avec les populations meurtries du Pool et en particulier les enfants en participant à l’appel de dons de kits scolaires par le biais de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB).

Tout en refusant le Dialogue avec Sassou-Nguesso qui s’apparente aujourd’hui au sauvetage de la dictature de Brazzaville, il rejette l’invitation de M. Rodolphe ADADA, ambassadeur du tyran congolais à Paris. Il s’insurge contre la cabale contre M. Clément MOUERASSA et appelle la diaspora congolaise à plus de maturité et de cohésion.

Marc Mapingou, ami et porte-parole à l’international du Général Jean-Marie Mokoko actuellement en prison, affirme que le véritable vainqueur de l’élection présidentielle de mars 2016 ne capitulera pas et demeure le symbole de la libération du Congo-Brazzaville !

Diffusé le 05 septembre 2017, par www.congo-liberty.com

