INTERVIEW DE GAYLORD POUABOU : Solidarité avec le peuple du Pool ; Les faux opposants Tsaty-Mabiala et Parfait Kolelas ; Non au dialogue avec Sassou-NGuesso qui ne partira qu’avec les armes ou l’insurrection populaire…

Gaylord POUABOU est un jeune activiste politique de la diaspora congolaise de Brazzaville. De la mouvance dite « des combattants » qui traque les autorités illégales du pouvoir de Brazzaville lors de leurs déplacements en France. Gaylord POUABOU est trésorier du #COLLECTIF SASSOUFIT et Secrétaire de la Fédération France de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB).

Dans cette interview, le jeune combattant appelle à plus de solidarité avec les populations martyres du Pool. Il dénonce les faux opposants et transfuges du pouvoir de Sassou-NGuesso qui ont sabordé la chute de ce dernier. Dans la foulée, il exhorte la diaspora congolaise à se ressaisir et ne pas se déchirer pour poursuive ensemble la lutte contre la dictature de Brazzaville, et appelle les Congolais à l’unité nationale.

Pour Gaylord POUABOU, le dialogue est une chimère et Sassou-NGuesso ne partira que par la force !

Diffusé le 04 octobre 2017, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter