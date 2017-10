SASSOU : INÉVITABLE MISE EN EXAMEN POUR HAUTE TRAHISON. Par Pascal Malanda

Dans la vie d’un homme, il y a des tournants et des moments de rupture. Dans la vie politique d’un homme, il y a des moments qui décident du reste. En France, François Hollande avait lié son sort présidentiel à l’inflexion de la courbe du chômage. Il a perdu le pari : l’inversion n’a pas eu lieu, il a tenu parole et a renoncé à se représenter.

Ironie du sort, Sassou Nguesso, contraint par sa Constitution à ne pas se présenter à sa propre succession en 2016 a eu le culot de demander un avis à Hollande. Le peuple était vent debout contre tout changement de Constitution prévu pour le 25 octobre 2015. Deux jours avant le référendum contesté, le ministre des affaires étrangères Ngakosso est rentré de Paris avec le sésame. Hollande avait donné son indispensable bénédiction : « Sassou Nguesso peut consulter son peuple », ce qui signifiait sans ambages qu’il pouvait changer sa Constitution. Depuis ce jour, le Congo est entré dans la tourmente. Si le peuple congolais est responsable de son destin, force est de constater que la France continue d’avoir une influence décisive sur ce destin dans le bon ou le mauvais sens.

Au nom de l’instauration d’une tradition démocratique, nous avions longtemps plaidé par pur pragmatisme en faveur d’une sortie honorable de Sassou Nguesso. Partir par la grande porte était très simple. Il lui suffisait de respecter la Constitution, d’organiser des élections (pas forcément libres et transparentes, on l’a vu en Angola avec le passage de témoin entre Dos Santos et Joao Lourenço). Il aurait installé l’homme de son choix qui aurait pu couvrir ses arrières. Au contraire, il a préféré bravé l’histoire. C’est un euphémisme de dire que la situation du Congo s’est détérioré sur tous les plans : sécuritaire, politique, économique et financier.

Si Sassou était parti en juillet 2016 comme le prévoyait la Constitution de 2002, ce sont ses successeurs qui seraient actuellement confrontés à l’insolvabilité du Congo. Sassou serait aujourd’hui dans un émirat arabe à côté de Ben Ali de Tunisie et Abdoulaye Wade du Sénégal. Depuis son exil doré, il serait en train de donner des conseils à ses successeurs pour essayer de sauver les meubles en récupérant une partie du magot qu’il avait caché et le réinjecter dans l’économie.

La dette faramineuse qui n’a pas fini de nous surprendre l’a rattrapé. A la tête d’un pays en faillite, il va en assumer la responsabilité totale face à un peuple qui va finir par se réveiller. L’évidence est désormais établie de façon incontestable : Sassou ayant conduit le pays à la banqueroute n’a plus aucune crédibilité pour le sortir du gouffre. Bien au contraire, s’étant accroché au pouvoir contre tout bon sens, il est aujourd’hui exposé à la vindicte d’un peuple qui découvre chaque jour l’ampleur du désastre orchestré par un homme que vont détester mêmes les membres de son propre clan qui seront désormais et pour longtemps, associés à l’image de mauvais gestionnaires.

Hier, Sassou a refusé la sortie honorable, aujourd’hui il est passible de poursuite pour haute trahison. C’est encore le moindre mal : démissionner courageusement ou accepter un coup d’Etat de palais pour sauver le peu d’honneur qui lui reste. Car demain, le peuple en fureur exigera sa pendaison pure et simple, et qui osera le défendre ? Nous avons tout fait pour l’avertir, le voilà face à son cruel destin.

Quelle triste fin pour un homme qui avait tout pour partir en toute élégance comme Dos Santos en Angola !

Pascal Malanda

LE CONGO ETERNEL

Nation et Démocratie

