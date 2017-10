Sassou Nguesso envoie ses pions de l’Institut Robert Schuman attaquer Emmanuel Macron sur la Libye. Par Rigobert OSSEBI

« Lors d’un événement organisé à Paris pour poser la question cruciale de l’avenir de la Libye, des invités passionnés ont vertement hué l’ancien président français Nicolas Sarkozy et salué la mémoire de l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi » a rapporté l’hebdomadaire Jeune Afrique. « Même l’initiative française de l’accord de La Celle-Saint-Cloud semble avoir suscité de la méfiance. Des convives ont pointé du doigt une initiative prise sans concertation avec les autres acteurs. La France, comme d’autres pays, donnerait-elle l’impression de jouer cavalier seul en Libye, mettant à mal la crédibilité onusienne et la légitimité d’acteurs pourtant incontournables ? » affirmait encore le même organe notoirement pro-Sassou ; sans toutefois citer nommément le Président Emmanuel Macron, maintenant la cible de toutes les rancunes de « l’incontournable » vieux dictateur qu’il se refuse d’accueillir au Palais de l’Elysée…

Le 26 septembre à la très chic Maison de l’Amérique Latine, boulevard Saint-Germain à Paris, les amis de Sassou Nguesso avaient mis le paquet pour faire entendre la voix de ce dernier, plus encore que la leur. Le communiqué de presse annonçait un colloque organisé à l’initiative de l’ONG Institut Robert Schuman pour l’Europe, dont l’objet principal en était : « L’Union africaine, un avenir pour la paix en Libye ? »

Toutes les ONG ne se valent pas, loin de là… !

L’engagement réel d’une ONG, la qualité de son travail et la valeur de ses positions se vérifient facilement par la liste de ses donateurs et au travers de son mode de financement. Par exemple, l’ONG Public Eye Suisse, qui fait un travail absolument remarquable concernant le Congo-Brazzaville – notamment avec son magistral RAPPORT GUNVOR AU CONGO — « n’accepte pas de don important de la part de privés, d’entreprises ou d’institutions, qui – pour autant que cela soit manifestement établi – pourrait porter atteinte à son indépendance ou à son intégrité éthique. »

L’Institut Robert Schuman pour l’Europe, qui se dit être une ONG (et une OING, Organisation Internationale Non Gouvernementale) depuis quelques semaines s’est curieusement propulsé au devant de la scène africaine, et l’on y a découvert que Madame Yamina Benguigui en était à sa tête, tout en ne sachant pas très bien quand elle y a été nommée, élue, par qui et comment ? Il faut rouvrir le livre d’Hervé Zebrowski, « Les assassins du Cardinal » pour se rappeler que le président en était le père jésuite Maurice (Rieutord), proche de Jean Paul Pigasse. Il a toutefois conservé la présidence d’honneur de l’Institut et, quant au financement de ce dernier, les Dépêches de Brazzaville, du même J-P Pigasse, 38 rue Vaneau à Paris y apparaissent en bonne place au chapitre des « Organismes européens membres titulaires ».

Si la participation financière du bras séculier de la communication et la propagande de Denis Sassou Nguesso ne saurait être fictive, les Dépêches de Brazzaville au 38 de la rue Vaneau à Paris sont mortes et enterrées depuis le 19 juillet 2014 au titre du « Registre du Commerce » dont dépend son existence légale en France ; pays où se situe également le siège social de l’ONG-OING Institut Robert Schuman pour l’Europe.

Plus encore, Florence Gabay, la vice-présidente de cette dernière, déclare être l’employée de Jean Paul Pigasse également membre de l’Institut… Quant à la présidente Yamina Benguigui, ex-ministre française déléguée chargée de la Francophonie du gouvernement Ayrault, également vice-présidente de la fondation Énergies pour l’Afrique — présidée par un Jean–Louis Borloo qui a pu apparaître comme le VRP de Denis Sassou Nguesso – elle s’est, selon un très délicat et très galant euphémisme de Jeune Afrique, « petit à petit rapprochée du président congolais Denis Sassou-Nguesso »…

Difficile de faire un constat contraire, Brazzaville et Oyo sont quasiment devenus les lieux de résidence principale et le centre des activités professionnelles de l’ex-ministre de la République française… Les masques tombent : tous roulent pour Sassou Nguesso dans un Tour de France, voire d’Europe, de l’intrigue !

D’ailleurs, ne jouent-ils pas tous sur la très possible confusion, comme Mingwa BIANGO et toute l’équipe de Congo-Liberty s’y étaient eux-mêmes laissés prendre, entre la très réputée Fondation Robert Schuman et sa pâle copie d’Institut maintenant présidée par Yamina Benguigui … ? La présence de Delphine O, sœur du strausskahnien Cedric O Trésorier de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, maintenant députée LREM à la tribune de ce colloque et au cœur d’un rassemblement quasiment hostile au Président français, pour le moins opposé à son initiative de la Celle-Saint-Cloud, relevait-elle de la même confusion ?

Alors l’hebdo, déjà cité qui s’est fait l’écho de la manifestation, a beau jeu de rapporter la confidence d’un des organisateurs que « le colloque n’a pas été pensé à Brazzaville » mais personne ne saurait le croire ! D’ailleurs, cela ne regarde plus l’opposition congolaise !

Cela relève maintenant de l’appréciation des autorités de la République française et plus exactement du Président Emmanuel Macron !

Peuvent-ils tolérer qu’un pouvoir étranger, par l’intermédiaire d’une pseudo-structure non gouvernementale, puisse tenter de manipuler des médias et des décideurs français et européens au travers d’évènements et de manifestations qu’il finance ? Peut-être que demain ces financements seront plus encore facilités par le plan de sauvetage du FMI ou par les largesses promises par la Banque Mondiale. Les « lobbyistes » de Denis Sassou Nguesso ne se sont jamais embarrassés de principes. Ils s’en tiennent toujours au « trafic d’influence », seule traduction possible en français du mot anglais « lobby ». L’autocrate durant ses quarante années au pouvoir n’a fait que pratiquer la corruption massive à très hauts niveaux.

Il est temps d’avoir un langage ferme avec le tyran de Brazzaville. Il y a eu déjà, entre autres, les « mésaventures » du DC10 d’Air Afrique parti de Brazzaville et de « l’accident » du DC10 d’UTA comme l’autocrate, négationniste, l’aime à le qualifier.

Un discours ferme s’impose à son encontre ainsi qu’à tous les renégats qui l’ont rallié. Le mieux serait de le pousser à la retraite ou d’aider son opposition à l’éloigner définitivement, avec les siens, de la scène politique congolaise…

Rigobert Ossebi

Diifusé le 03 octobre 2017, par www.congo-liberty.com



